россия может наступать только на двух направлениях: актуальные карты боев в Украине

Враг не может атаковать с одинаковой силой во всех направлениях

Американские исследователи из Института изучения войны продолжают считать, что кульминация наступления россии завершится до захвата крупного города. Они выделили два направления, по которым российские агрессоры могут вести значительные операции: попытки захвата Бахмута и Северска. Именно в сторону этих городов россия усиленно атакует с окончания оперативной паузы 16 июля.

Исследователи считают, что поддерживать такую же силу атаки на других направлениях россияне не может. Бои продолжаются также к северу от Харькова, но в области возможна и украинская контратака — к юго-западу от Изюма (южная часть области).

Тем временем на юге украинские военные сделали непригодным к использованию Антоновский мост в Херсонской области. Ситуация на оккупированных территориях сложная — враг завозит своих граждан для работы из-за нехватки коллаборантов и пытается голодом принудить людей к сотрудничеству.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Исследователи называют информацию о возможном контрнаступлении под Изюмом "расплывчатой". Известно про отражение российской атаки в Пасике, но о какой-либо полномасштабной операции точных сведений нет.

Славянск

Продолжаются обстрелы населенных пунктов к северо-западу от Славянска и к юго-западу от Изюма. Под огнем также Чепиль между Изюмом и Харьковом, также там проводили боевую разведку россияне, что может указывать на интерес к продвижению в этом направлении.

Северск

На город идет наступление с восточной стороны. Враг продолжает безуспешно атаковать Верхнекаменское. Населенные пункты вокруг под обстрелом и авиаударами.

Бахмут

В сторону Бахмута атака идет с юго-востока и северо-востока. Отбить атаку удалось возле Соледара и Берестового, попытку разведки пресекли в Семигорье. Углегорская ТЭС и Новолуганское под контролем врага.

На рубеже Донецкой и Запорожской областей, а также в районе Авдеевки не было подтвержденных операций.

Карта боев на востоке

Харьков

Бои продолжаются в Цуповке, районе Козачьей Лопани, Дементьевки, Великих Проходов. Враг навел понтонные переправы для улучшения логистики.

Карта боев возле Харькова

Юг Украины

Украинские военные нанесли повреждения Антоновскому автомобильному и железнодорожному мостам на Днепре. Проезд для машин закрыт. Оккупанты снова пытались атаковать в районе Белогорки Херсонской области. Обстрел прилегающих украинских территорий продолжается, под огнем предприятия и жилые кварталы. На оккупированных территориях украинцы не желают сотрудничать с врагом и россиянам приходится завозить своих работников, также на ключевые посты в оккупационных властях продолжают раздавать россиянам. В Мариуполе жителей склоняют расчищать завалы отсутствием гумпомощи и обещанием выдать продукты питания за работу.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" сообщал о релокации российских войск на разных направлениях туда, где ожидается контрнаступление украинских сил обороны. Одно из таких — Херсон на юге Украины. Взрывы на Антоновском мосту усложняют логистику оккупантов — им придется пользоваться понтонам для переправы военной техники. Но Херсон для них — важный город и так просто их оттуда не выбить. Эксперт Олег Жданов рассказал, почему Херсон так важен для кровавого диктатора владимира путина.