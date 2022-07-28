Работает "Богдана": в сети показали новое видео зачистки Змеиного острова от оккупантов

Украинские военнослужащие работали весьма филигранно, используя все доступные средства

Тема освобождения Змеиного острова от российских оккупантов была невероятно горячей в начале лета. Однако под конец июня все усилия ВСУ были вознаграждены — захватчики, побросав огромное количество техники и документации, в панике убрались из острова — под залпы украинские орудий, которыми их, по сути, и "выкурили" с этого клочка суши.

Как именно трудились над возвращением Змеиного домой, под контроль украинской армии, показал волонтер и капитан ВСУ Мирослав Гай. В своем Twitter он поделился видеозаписью, которую сделал около четырех недель назад.

На видео четко видно, что одним из основных орудий в противостоянии с россиянам на острове стала самоходная артиллерийская установка "Богдана". К сожалению, это вооружение произведено лишь в одном экземпляре, но даже такая уникальность не стала преградой для освобождения Змеиного.

Работает "Богдана"

Дым над позициями оккупантов на Змеином

Раз за разом, удар за ударом, украинские военнослужащие приближали долгожданный эффект — обернуть россиян в бегство. И, как известно, им это удалось. Впрочем, как это было, лучше посмотреть самостоятельно.

Читайте также: Категория Статьи Остров Змеиный стал для россиян ловушкой и доказательством их отсталости Известный украинский военный эксперт Сергей Грабский специально для "Телеграфа" оценил масштабы провала россии со Змеиным островом

Отметим, что Мирослав Гай был одним из разработчиков операции насчет освобождения Змеиного. Ранее "Телеграф" уже публиковал его подробное разъяснение о том, как происходили бои за остров и что сыграло ключевую роль.

Также мы рассказывали, как украинские военнослужащие устанавливали государственный флаг над клочком суши в Черном море. Без приключений, к слову, не обошлось.