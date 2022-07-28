Не Мелитополь: военный эксперт назвал ключевой для ВСУ город на юге Украины

Россияне сделали из Мелитополя военную базу, но этот город для них не является стратегически важным

Российские оккупанты начинают осознавать, что украинские военнослужащие уверенно ведут контрнаступление на южном направлении фронта. Одной из главных "подсказок" стала филигранная атака на Антоновский мост в Херсоне, однако и в других населенных пунктах враги тоже "отхватывают" по полной. Некоторые люди склонны считать, что наиболее ключевым городом в плане боев на юге может стать временно оккупированный Мелитополь. Однако военный эксперт и политолог Дмитрий Снегирев в этом плане рассматривает Новую Каховку.

Свою позицию специалист объяснил в комментарии "Телеграфу". По мнению Снегирева, Мелитополь не может дать россиянам наиболее важные для них вещие — сухопутный коридор в Крым, а также подачу воды на оккупированный полуостров.

В отличии от Новой Каховки, которая обеспечивает выполнение обеих вышеперечисленных пунктов в случае успеха российской армии. К тому же этот город еще и является пересечением основных украинских трасс, по которым можно добраться в Одесскую, Днепропетровскую и Запорожскую область.

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Дмитрий Снегирев уверен, что взятие ВСУ этого города под контроль сорвал бы захватчикам многие военные планы.

"Если мы сможем отвоевать Новую Каховку, это позволит ВСУ развивать наступление не только на правом берегу Херсонской области, но и выходить на админграницы с Автономной Республикой Крым", — отметил военный эксперт.

Также он говорит, что дополнительно контроль над Новой Каховкой сможет помешать противнику на Криворожском направлении, где регулярно совершаются обстрелы Днепропетровщины.

Поэтому наиболее "привлекательным" в контексте контрнаступления украинской армии Дмитрий Снегирев считает именно этот населенный пункт. К этому располагает и уничтожение складов с боеприпасами, и нарушение логистики у российских военных — все те же мосты на Херсонщине.

Однако Мелитополь не следует "сбрасывать со счетов", предупреждает Снегирев. Как минимум потому, что на временно оккупированных южных территорий этот город стал одной из самых крупных российских военных баз и частично сосредоточием тяжелой техники и личного состава.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как происходил захват Новой Каховки и почему город оказался под контролем российских оккупантов настолько быстро.

Также мы писали о том, какие успехи демонстрируют ВСУ на территории Херсонской области. Спойлер — два населенных пункта перешли под полный контроль украинской армии.