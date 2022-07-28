Зависит судьба Херсона и Кривого Рога: какие еще мосты нужно подорвать на юге

Эксперт объяснил, судьба каких городов зависит от подрыва переправ на юге страны

В Украине не устают обсуждать тему подрыва украинскими Вооруженными силами одного из главных логистических объектов кровавой армии россии — Антоновского моста, расположенного на территории временно оккупированной Херсонщины. Однако он может быть не единственной целью ВСУ, от дееспособности которой зависит дальнейшая судьба двух украинских городов – Херсона и Кривого Рога.

Соответствующую информацию специально для "Телеграфа" озвучил бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, военный эксперт Влад Волошин, комментируя подрыв одного из стратегических объектов временно оккупированного Херсона — Антоновского моста.

По словам эксперта, еще одним крайне важным стратегическим объектом для российских войск является переправа через реку Днепр по дамбе, которая находится в городе Новая Каховка. Также не менее весен и мост через реку Ингулец, расположенный неподалеку поселка Дарьевка.

"Ингулецкий мост украинские военнослужащие также пытаются уничтожить. И Херсонская, и Криворожская группировка войск противника зависят от того, будут ли существовать эти мосты", – отмечает эксперт.

Волошин также добавил, что в результате ударов украинских Вооруженных сил по Антоновскому мосту, российский враг противник не оставляет попыток построить понтонные переправы как вблизи Херсона, так и в районе Дарьевки. Главной целью противника является возможность перекидывания своих сил, а также для того, чтобы оставить путь для вероятного отступления, при условии, что ситуация сложится в пользу украинцев.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что уничтожение одного из главных логистических объектов Херсонщины спровоцировало поток угроз со стороны россиян по расширению зоны так называемой "спецоперации" вплоть до украинской Одессы.

Также напомним, как выглядит Антоновский мост после удара ВСУ, повреждение которого долго не признавали оккупанты.