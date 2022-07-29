Война — день 156: россия нацелилась на дальнейший захват Украины несмотря на ошеломляющие потери

Оперативно о главном за 29 июля

Идет 156-ый день с начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Продолжаются ракетные обстрелы украинских городов российскими войсками. В ркуководстве страны-агрессора подтвердили свои "наполеоновские" планы по захвату всей Украины. А тем временем наши союзники подсчитали потери в живой силе россиян, которые оказались весьма значительными, а также сделали более-менее обнадеживающие для украинцев прогнозы по развитию ситуации на фронтах в ближайшие недели.

В этом материале "Телеграф" сообщает о главных событиях, которые произошли в Украине и мире 29 июля, однако более оперативно информацию можно получать в нашем телеграм-канале по этой ссылке.

01:00 За минувшие сутки российские оккупанты 4 раза обстреляли территории Сумской области, было зафиксировано более 44 "прилета", разрушений и жертв нет, сообщает глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

00:00 Зеленский провел в четверг очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, где были рассмотрены вопросы обеспеченности Вооруженных Сил вооружением, поставки военной помощи от партнеров и план выполнения обороны Украины.

Что произошло 26 июля в Украине и мире можно узнать в нашей статье: "Война — день 153: оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ на Донбассе, в Украину направляются новые HIMARS".

С главными новостями за 27 июля можно ознакомиться в материале: "Война — день 154: тревожные новости с Донбасса, "бавовна" продолжается".

А информацию за 28 июля читайте в материале: "Война — день 155: оккупанты ждут контрнаступления ВСУ и бьют ракетами по Украине".