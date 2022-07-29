"Окончательно сносить обстрелами не стоит": эксперты рассказали, почему ВСУ не обрушили Антоновский мост

Мостовой переход будет использоваться при деоккупации юга страны

Народный депутат V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко считает, что нет смысла и большой необходимости окончательно сносить Антоновский мост.

Об этом он сказал в комментарии "Телеграфу".

"Он нам потом понадобится, – поясняет эксперт. – Просто нужно постоянно держать мост в том состоянии, которое не позволяло бы противнику использовать его по назначению в данный период времени".

Пои этом бывший нардеп подчеркивает важность того факта, что ВСУ вывели из строя Антоновский мост – тем самым нарушен канал снабжения российской группировки из временно оккупированного Крыма.

Но в дальнейшем перед Украиной стоит очевидная задача – деоккупация территории всей страны. Именно для нее и будет нужен данный мостовой переход.

Такого же мнения придерживается и военный эксперт Влад Волошин.

Он считает, что отсутствия у противника возможности получить подкрепление — на руку украинской армии. Но полное уничтожение Антоновского моста, отмечает он, – это палка о двух концах.

"Если (а точнее – когда) мы уничтожим данную группировку противника или вынудим ее отступить, нам необходимо будет продвигаться дальше. На левый берег Днепра. И сделать это без моста будет сложно", – поясняет эксперт.

Напомним, что Антоновский мост в Херсоне является весьма приоритетным логистическим объектом для российских оккупантов и крайним путем к отступлению.