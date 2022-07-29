Ездить пришлось трижды: Залужный рассказал о герое, который спас 8 побратимов на собственном авто

В первый день войны ракета рф попала в склад с боеприпасами, и они начали детонировать

Защищая страну от агрессора, украинцы храбро сражаются с оккупантами, не жалея для этого даже собственных жизней. К счастью, судьба часто оказывается благосклонной к нашим героям, и им удается выжить в страшной бойне, начатой путиным.

Об одном из таких украинцев рассказал Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в своем аккаунте в социальной сети.

Речь идет о военнослужащем одной из бригад Воздушных Сил ВСУ Егоре, который спас восьмерых собратьев, эвакуировав их на собственном авто со склада, где детонировали бомбы и снаряды.

По словам Егора, первый ракетный удар по его части произошел в пять часов утра в первый день войны 24 февраля. А уже в 7 часов раздался второй взрыв.

"Вражеская ракета попала в состав средств боевого поражения. Боеприпасы – ракеты, бомбы – сразу начали детонировать, – рассказывает Егор. — Я был старшим по наряду, поэтому дал команду начальнику караула забирать оттуда личный состав. Но выводить людей из здания и идти пешком по открытой местности было очень опасно. Поэтому я принял решение взять свой легковой автомобиль и на нем забрать ребят".

На территорию, где ежесекундно взрывались боеприпасы, Егору пришлось ездить трижды.

Сначала он забрал пятерых, потом еще двоих. Но оставался один боец, с которым не было связи – полагали, что он уже 200-й…

Тем не менее, Егор решил вернуться и найти парня. С собой он взял двух боевых медиков, которые могли бы оказать помощь в случае ранения и еще одного водителя, чтобы мог вывезти ребят.

"Когда мы приехали, склад еще детонировал, вокруг все летало, взрывалось, горело. Пошли потихоньку. Где ползли, где приседали. В конце концов, бойца нашли – в шоковом состоянии, потому что возле него ракета упала, но живого!" – рассказывает Егор.

По словам главкома Залужного, для Егора война началась еще в 2014 году. Военный опыт научил его не поддаваться панике, направлять страх в нужное русло. К этому он призывает и других.

"Держитесь, не паникуйте и делайте все возможное для нашей Победы. Для наших детей, которые должны расти и жить в мире и покое", — считает боец.

К сожалению, не всегда истории о наших Героях заканчиваются счастливо. Так, 24 июля, на 151-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о гибели командира 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода полковника Виталия Гуляева.