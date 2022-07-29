Россияне движутся к Бахмуту и Авдеевке, но крупно "отгребают" на юге: актуальные карты боев

Россияне жаждут новых побед на Донбассе, поэтому активизируют свои действия

Оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Донбасса, надеясь продвинуться вглубь Донецкой области. Этот отрезок фронта по-прежнему остается одним из самых "жарких", особенно вблизи Бахмута. Вполне вероятно, что этот город станет одной из главных следующих целей путинских военных наравне с Авдеевкой.

Такое предположение основываем на свежих картах боевых действий в Украине, составленных аналитиками Института изучения войны (США). К утру пятницы, 29 июля, специалисты проанализировали данные из открытых источников и подробно рассказали, как обстоит ситуация на разных участках фронта.

Из-за регулярных неудач с логистикой и потерь складов с боеприпасами на южном направлении фронта россия начинает быть более грубой и активной на Донбассе. Вполне вероятно, что уже вскоре усилия оккупантов сосредоточатся на захвате Бахмута, однако следует подчеркнуть значительные изменения в соотношении войск. Российская группировка слегка уменьшилась — это связано с перебрасыванием техники и солдат как на харьковское, так и херсонское направления.

Свежая карта боев в Украине 29 июля

Донбасс

Как мы уже писали, вероятней всего, внимание российских войск временно переключится на Бахмут. Враг, сумевший добиться небольших успехов на юго-востоке от города, пока не собирается отступать и медленно, но уверенно, продвигается к городу. Вполне вероятно, что для захвата Бахмута они даже ослабят давление на Северск.

Карта боев за Харьков 29 июля

За прошедшие сутки россияне также провели серию атак на северо-западном направлении от Славянска — пытались проводить разведку боем и обстреливали территорию из артиллерию.

Продолжается движение оккупационных войск вдоль трассы Т1302 по направлению к Бахмуту, также город регулярно находится под российским огнем. Вполне вероятно, что для продвижения на север от города враг может использовать территорию Новолуганского, а также Углегорской ГЭС.

Не исключается и новое наступление на Авдеевку, ведь этот населенный пункт может весьма изменить ситуация на Донбассе, перейдя под контроль армии рф. Прежде всего — это уменьшит огневую мощь ВСУ насчет уничтожения военных объектов в Донецке. Вполне вероятно, что город попытаются взять штурмом.

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Харьков

Харьковское направление пока остается для россиян одним из самых безуспешным. Впрочем, вполне вероятно, что враг попытается создать более подходящие условия для возобновления наступления на некоторых направлениях в области.

Карта боев за Харьков 29 июля

Активные бои продолжаются на Харьковщине в районе Казачьей Лопани, Дементьевки, Великих Проходов и т.п. Также россияне по-прежнему используют артиллерию и авиацию для запугивания местных мирных жителей. Только за прошедшие сутки в районе Русских Тышек был нанесен авиаудар.

Херсонщина

На южном отрезке фронта российские оккупанты по-прежнему несут большие потери. ВСУ удалось отбить за прошедшие сутки наземную атаку в районе Бруковки и Белогорки, что в Херсонской области. Для того, чтобы сдерживать продвижение украинских защитников, россияне начинают перегонять свою тяжелую технику. Часть сил с Криворожского направления были направлены на запад Херсонской области, также перебрасываются резервы с Луганщины и Харьковщины.

Карта боев за Херсон 29 июля

28 июля украинским военным также удалось удержать свой плацдарм на реке Ингулец, который находится вблизи села Лозовое. В целом обстрелы продолжаются по всей линии разграничения. Также россияне потеряли два важных и крупных склада в Мелитополе и Чернобаевке.

Чтобы иметь возможность к отступлению через Днепр, российские оккупанты начали возводить понтонные переправы рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне. Насколько успешным будет это занятие, покажет время.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему ВСУ не стоит полностью обрушать уже упомянутый Антоновский мост. Эксперты проанализировали ситуацию и объяснили, какую пользу имеет эта переправа.

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