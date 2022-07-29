Россияне движутся к Бахмуту и Авдеевке, но крупно "отгребают" на юге: актуальные карты боев
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Россияне жаждут новых побед на Донбассе, поэтому активизируют свои действия
Оккупационные войска продолжают терроризировать жителей Донбасса, надеясь продвинуться вглубь Донецкой области. Этот отрезок фронта по-прежнему остается одним из самых "жарких", особенно вблизи Бахмута. Вполне вероятно, что этот город станет одной из главных следующих целей путинских военных наравне с Авдеевкой.
Такое предположение основываем на свежих картах боевых действий в Украине, составленных аналитиками Института изучения войны (США). К утру пятницы, 29 июля, специалисты проанализировали данные из открытых источников и подробно рассказали, как обстоит ситуация на разных участках фронта.
Из-за регулярных неудач с логистикой и потерь складов с боеприпасами на южном направлении фронта россия начинает быть более грубой и активной на Донбассе. Вполне вероятно, что уже вскоре усилия оккупантов сосредоточатся на захвате Бахмута, однако следует подчеркнуть значительные изменения в соотношении войск. Российская группировка слегка уменьшилась — это связано с перебрасыванием техники и солдат как на харьковское, так и херсонское направления.
Донбасс
Как мы уже писали, вероятней всего, внимание российских войск временно переключится на Бахмут. Враг, сумевший добиться небольших успехов на юго-востоке от города, пока не собирается отступать и медленно, но уверенно, продвигается к городу. Вполне вероятно, что для захвата Бахмута они даже ослабят давление на Северск.
За прошедшие сутки россияне также провели серию атак на северо-западном направлении от Славянска — пытались проводить разведку боем и обстреливали территорию из артиллерию.
Продолжается движение оккупационных войск вдоль трассы Т1302 по направлению к Бахмуту, также город регулярно находится под российским огнем. Вполне вероятно, что для продвижения на север от города враг может использовать территорию Новолуганского, а также Углегорской ГЭС.
Не исключается и новое наступление на Авдеевку, ведь этот населенный пункт может весьма изменить ситуация на Донбассе, перейдя под контроль армии рф. Прежде всего — это уменьшит огневую мощь ВСУ насчет уничтожения военных объектов в Донецке. Вполне вероятно, что город попытаются взять штурмом.
Харьков
Харьковское направление пока остается для россиян одним из самых безуспешным. Впрочем, вполне вероятно, что враг попытается создать более подходящие условия для возобновления наступления на некоторых направлениях в области.
Активные бои продолжаются на Харьковщине в районе Казачьей Лопани, Дементьевки, Великих Проходов и т.п. Также россияне по-прежнему используют артиллерию и авиацию для запугивания местных мирных жителей. Только за прошедшие сутки в районе Русских Тышек был нанесен авиаудар.
Херсонщина
На южном отрезке фронта российские оккупанты по-прежнему несут большие потери. ВСУ удалось отбить за прошедшие сутки наземную атаку в районе Бруковки и Белогорки, что в Херсонской области. Для того, чтобы сдерживать продвижение украинских защитников, россияне начинают перегонять свою тяжелую технику. Часть сил с Криворожского направления были направлены на запад Херсонской области, также перебрасываются резервы с Луганщины и Харьковщины.
28 июля украинским военным также удалось удержать свой плацдарм на реке Ингулец, который находится вблизи села Лозовое. В целом обстрелы продолжаются по всей линии разграничения. Также россияне потеряли два важных и крупных склада в Мелитополе и Чернобаевке.
Чтобы иметь возможность к отступлению через Днепр, российские оккупанты начали возводить понтонные переправы рядом с поврежденным Антоновским мостом в Херсоне. Насколько успешным будет это занятие, покажет время.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему ВСУ не стоит полностью обрушать уже упомянутый Антоновский мост. Эксперты проанализировали ситуацию и объяснили, какую пользу имеет эта переправа.
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