Оккупанты жалуются на мощную "бавовну" в Иловайске: что произошло

На видео из оккупированного города видно, как что-то сильно горит и слышны взрывы

После ювелирного обстрела Антоновского моста в Херсоне Вооруженные Силы Украины долго отдыхать без "бавовны" похоже не стали. Ночью в российских телеграмм-каналах начались жалобы на мощный "прилет" в оккупированном Иловайске Донецкой области.

Как пишет пропагандистский Mash Донбасс, после нескольких взрывов в городе начались сильные пожары. Есть видео этих возгораний – дымом закрывает половину неба. Сообщается, что на улицах лежат осколки, есть также повреждения линий электропередач.

В свою очередь ТАСС сообщает, что атака произошла около двух часов ночи. По данным пропагандистов, ВСУ нанесли по городу удар двумя ракетами из РСЗО. Тип РСЗО при этом не называют.

Известно, что после атаки местные оккупационные власти временно перекрыли трассу на Иловайск. Судя по опубликованным роликам, что-то горело и взрывалось в городе как минимум до рассвета. Точных данных о том, куда попали снаряды, пока нет. Впрочем, в местных телеграмм-каналах пишут, что о погибших по состоянию на утро 29 июля не известно.

Как сообщал Телеграф, на оккупированных территориях Украины, как в ОРДЛО, так и на юге, начались прилеты и "бавовны". Чаще всего взрываются склады с боекомплектом и базы снабжения оккупантов. Так на днях в Донецке произошел мощный многочасовой пожар на нефтебазе.