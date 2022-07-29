Летающие коровы: контрабандисты передали украинским защитникам уникальные беспилотники

Аппараты использовали для контрабанды сигарет, но нашли им и военное применение

Не только мирные украинцы, волонтеры и иностранцы собирают деньги на покупку беспилотников для украинских защитников, — ими делятся даже контрабандисты.

Об этом рассказал CEO Zgraya Digital, участник "Группы Тора", которая сейчас входит в состав патрульной полиции Украины, а также кадровый военный с позывным "Буржуй" Валентин Ильчук в программе "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

Ильчук объяснил, что на вооружении у Украины в сравнении с рф в разы меньше танков, артиллерии и всего прочего.

И есть так называемые "летающие коровы", — беспилотные самолеты, сделанные из "го**а и палок", которые придумали контрабандисты для переброски сигарет в Венгрию, Польшу и Румынию.

Такие беспилотники, по словам "Буржуя", имеют довольно большие размеры и размах крыла в четыре метра. Их конструкция максимально простая и позволяет переносить аппарату 12 килограмм "полезной нагрузки".

"И эту полезную нагрузку можно бросать на головы ничего не ожидающим к**апам. По сути, буквально за день до нашего выезда экипаж отбомбился, и настолько удачно, что сжег состав БК, и 20 русских стали вдруг "хорошими", — рассказал военный.

Он добавил, что это была идея именно закарпатских контрабандистов: "Я вообще не представляю, как можно мечтать победить страну, в которой даже криминальные элементы пытаются помочь войску выбить эту пРусню".

Как сообщал "Телеграф", ранее поляки собрали средства на "Байрактар" для украинцев, — компания-производитель решила отдать его бесплатно, а все собранные деньги пойдут на гуманитарные цели.