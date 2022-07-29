В ВСУ сообщили, что Корбан не руководит обороной Днепропетровщины, — СМИ

Политик вообще не военнослужащий, заявляют в ТрО

Геннадий Корбан не руководитель объединенного штаба территориальной обороны Днепропетровщины. Политик не проходит службу в Вооруженных силf[ Украины и не занимает никаких руководящих должностей в армии.

Об этом говорится в ответе руководителя Регионального управления Сил территориальной обороны "Восток" полковника Валерия Курача на запрос директора телерадиокомпании "Регион" Николая Павленко, сообщает Телеканал D1.

"При отражении вооруженной агрессии Российской Федерации, в Днепропетровской области создан объединенный штаб территориальной обороны на основе штаба Регионального управления Сил ТрО "Восток" Вооруженных Сил Украины, в состав которого входят определенные должностные лица от Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции Украины, Службы безопасности Украины и других составляющих сил безопасности и сил обороны, — говорится в документе. — Господин Корбан Г.О. (1970 г.р.) в ряды Вооруженных Сил Украины не призывался и на руководящие должности в Вооруженных Силах Украины не назначался".

В ВСУ советуют обращаться в Днепропетровскую областную военную администрацию и Днепровский городской совет в случае возникновения других вопросов относительно Геннадия Корбана.

Отметим, накануне городской голова Днепра Борис Филатов обнародовал открытое письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому в защиту Геннадия Корбана. В обращении утверждается якобы экс-замглавы Днепропетровской ОГА "руководитель Штаба Территориальной Обороны Днепра", что, как выяснилось, не соответствует действительности. Также авторы письма отмечают, что "вклад Геннадия Корбана в дело защиты Украины … весомый и бесспорный".

Под обращением подписались 123 человека: десятки мэров украинских городов (включая Виталия Кличко), лидеров общественного мнения, волонтеров, правозащитников, спортсменов и предпринимателей.

Напомним, 22 июля Геннадия Корбана не пустили в Украину. По данным СМИ, пограничники забрали у политика паспорт, когда тот пытался въехать в Украину из Польши. Мотивировали это указом президента о лишении Корбана украинского гражданства.

Днем ранее в прессе появилась копия указа Владимира Зеленского об аннулировании гражданства ряда лиц (в частности — Геннадия Корбана, Игоря Коломойского, Вадима Рабиновича), которые, кроме украинского, имеют иностранные паспорта.