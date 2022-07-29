"Вам не будет места на Земле": Залужный жестко отреагировал на зверства россиян по отношению к военнопленным

Главнокомандующий назвал россию государством-террористом

В пятницу, 29 июля, на 156-й день полномасштабного вторжения рф в Украину главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался касательно нашумевшего видео, на котором оккупанты издеваются над украинским военнопленным.

Соответствующий пост генерал опубликовал на своей странице в Facebok. В нем Залужный заявил, что ВСУ сделает все возможное, чтобы наказать преступников. Кроме того, главнокомандующий назвал россию государством-террористом.

"Россия – государство-террорист.

Зверства россиян, которые они совершают с нашими военнопленными, вызывают ярость.

Мы отомстим за каждого погибшего или покалеченного собрата.

В отличие от российских военных преступников, мы соблюдаем нормы международного гуманитарного права. В то же время сделаем все возможное и невозможное, чтобы наказать виновных в преступлениях против наших собратьев, посестер и мирных граждан. Эти преступления не имеют срока давности.

Знайте, враги, вам не будет места на Земле", — написал Залужный.

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Напомним, 28 июля в сети всплыло видео, на котором российский солдат издевается над военнопленным ВСУ.

Кроме того, боевики "ДНР" убили более 40 пленных защитников "Азовстали" в Еленовке, цинично обвинив во всем ВСУ. Однако СБУ уже опубликовала доказательства того, что Еленовку обстреляли сами оккупанты. В украинской разведке считают, что боевики могли убить пленных защитников Украины, чтобы скрыть хищения денег, которые Москва выделила на их содержание.