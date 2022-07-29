Зеленский представил нового главу Сил спецопераций

О назначении нового командующего ССО стало известно еще 25 июля

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Одессу представил нового командующего Силами специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, глава государства поздравил бойцов ССО с профессиональным праздником, а также поблагодарил их за героизм, проявленный во время боев против российских оккупантов.

Кроме того, он представил личному составу нового командующего ССО бригадного генерала Виктора Хоренко.

"Уверен, что под его руководством будет много достижений и много побед. И мы будем приближать победу каждый день", — сказал Зеленский.

Как известно о смене командующего Силами спецопераций стало известно 25 июля, когда соответствующий указ появился на сайте президента. До этого ССО возглавлял Григорий Галаган, который был назначен на этот пост 25 августа 2020 года. Причины смены руководства тогда не сообщались.

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Напомним, что за последний месяц серьезные кадровые изменения произошли в Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре. Президент Владимир Зеленский вечером 17 июля устранил главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова и отстранил генерального прокурора Ирину Венедиктову. Позже голов обоих ведомств и вовсе уволили. На смену Баканову временно руководить СБУ назначили его заместителя Василия Малюка.