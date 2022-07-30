Помощь украинцам во время войны: выплаты от государства и международных сообществ

Украинцы могут получить помощь как от государства, так и от международных организаций или даже мобильных операторов

Из-за широкомасштабной войны, которую ведет против Украины уже на протяжении более пяти месяцев российская федерация, многие украинцы либо потеряли доходы и работу, либо собственное жилье, а многим даже пришлось искать убежище за рубежом.

Из-за затруднений многих соотечественников мы решили предоставить список официальных источников получения помощи с инструкциями.

Государственная помощь

Итак, прежде всего это государственная помощь. Единственным консолидированным источником ее получения является платформа "Дия". Портал предоставляет информацию о списке официальных доступных выплат для украинцев от государства, получения волонтерской помощи и международных сообществ в частности.

От государства помощь получить могут:

внутренне перемещенные лица;

украинцы, проживающие на временно оккупированных территориях;

граждане, имеющие поврежденное или уничтоженное имущество.

Сумма пособия составляет ежемесячно от 2000 грн для взрослого человека и 3000 грн пособия на ребенка. Предпринимателям, при условии соответствия требованиям, государство предлагает единовременную выплату в сумме 6500 грн.

Более подробно ознакомиться с категориями лиц, подлежащих получению помощи, и инструкциями можно здесь: https://edopomoga.gov.ua

Международные организации

Денежную помощь украинцам во время войны также оказывают международные организации. Список таких организаций обнародовал на своем сайте ПриватБанк: https://privatbank.ua/help/payment-afio

Среди них – гуманитарная организация ООН (World Food Programme, WFP), на которую могут рассчитывать в первую очередь семьи внутренне перемещенных лиц. Размер помощи – 2 220 грн на человека, но не более 6 660 грн на семью. Пособие выплачивается в течение 3 месяцев.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) оказывает финансовую помощь малообеспеченным семьям из пострадавших общин. Список регионов, общины в которых пострадали в результате боевых действий и относятся к приоритетным районам для МККК: Донецкая, Луганская, Запорожская, Житомирская, Киевская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области. Размер пособия составляет 2 500 грн в месяц на одного человека, продолжительность программы – 3 месяца.

Для получения помощи от международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) необходимо подать заявку определенным категориям лиц:

внутренне перемещенные лица, проживающие/находящиеся на временно оккупированных, деоккупированных территориях;

лица, которые проживают/находятся на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий Украины;

наиболее незащищенные слои населения, имеющие следующие социальные статусы (лицо с инвалидностью, пенсионер, одинокая мать или отец, многодетная семья, получатель помощи малообеспеченным семьям, в том числе среди внутренне перемещенных лиц).

Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.

Украинцы, предоставившие убежище переселенцам, также могут получить средства от Общества Красного Креста Украины (ОКХУ) в рамках сотрудничества между Министерством развития общин и территорий Украины, Международной Федерацией Красного Креста и Красного Полумесяца и ОКХУ. Компенсацию в таком случае могут получить владельцы жилых помещений, безвозмездно размещающих в них внутренне перемещенных лиц (гость должен иметь статус ВПЛ). Размер компенсации составляет 14,77 грн за человека на сутки, 450 грн за человека на месяц.

Фонд экстренной помощи для оказания немедленной поддержки и безопасного убежища беженцам мировой блокчейн-экосистемы и поставщика инфраструктуры для криптовалютной отрасли Binance по своей программе оказывает помощь женщинам старше 18 лет, имеющим статус ВПЛ. И только тем женщинам, которые находятся как ВПЛ в Киевской и Львовской областях. ВПЛ, которые отвечают требованиям, будут получать раз в месяц $75 на человека. Помощь будет поступать в течение трех месяцев.

Более подробно с условиями получения можно ознакомиться на сайте: https://www.binance.com/en/blog/charity/binance-to-launch-refugee-crypto-card-for-ukrainians-forced-to-leave-ukraine-421499824684903753

Мобильные операторы

Также по операторам мобильной связи Украины и ЕС: бесплатный роуминг продолжается. Информацию подтвердили в Минцифре.

Оператор Kyivstar отменил плату за Киевстар ТВ для всех абонентов всех телевизионных операторов. Медики, находящиеся в горячих точках и номера которых внесены в реестр медицинских работников Helsi.me, получают 300 минут для звонков на номера других операторов Украины. Также в течение месяца с начала действия услуги они могут пользоваться бесплатно безлимитным интернетом.

Vodafone отменил тарификацию в рамках сервисов "ДияTV", "ДияРадио" и программы "Воздушная тревога". А украинцам, принудительно вывезенным в россию или Беларусь, доступны бесплатные звонки из этих стран на номера посольств в соседних государствах или государствах возможного транзитного проезда. Также этим людям Vodafone предоставляет ежедневно 30 бесплатных минут для входящих и исходящих звонков в Украину и страну пребывания и 30 исходящих SMS.

Lifecell, в свою очередь, сделали бесплатным до завершения военного положения в Украине услугу Likar Online. Также открыт бесплатный доступ к украинским телеканалам для украинцев за границей в сервисе lifecell TV+.