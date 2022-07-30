россия может открыть новое направление атак: свежие карты боев в Украине

Враг, вероятно, также задумал окружение на востоке

Пока европейские партнеры пообещали Украине новую поставку тяжелой техники, Украина продолжает оборону от российских захватчиков. Севернее Харькова продолжаются бои, а на Херсонщине враг пытался прорваться штурмом.

Согласно данным аналитиков из Института изучения войны, россия проводит несколько разведопераций на юге Харьковской и в Донецкой областях. Наземные атаки не прекращаются.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты пытались проводить разведоперацию на северо-запад от линии Изюм-Славянск- ДРГ ликвидировали в Щуровке, также враг провел разведку около Чепиля. Это может указывать на создание условий в продвижении на Харьковщине в новом направлении — к северо-западу от линии Изюм-Славянск. Эксперты сомневаются, что захват территорий Харьковской области удастся россиянам. Населенные пункты под обстрелом, в частности — нанесен ракетный удар по Харькову в ночь на 30 июля.

Северск

Россияне атаковали восточнее города, они снова пытались прорваться в районе Верхнекаменского разведгруппой. Обстрелы из артиллерии и авиации продолжаются.

Бахмут

Атаки на Бахмут продолжаются с северо и юго-востока. Враг наступал безуспешно в Вершине и Семигорье, из района Новолуганского. Они также пытались прорваться в районе Соледара.

Авдеевка

Накануне россияне усилили атаковать на северо-запад от Донецка — под огнем районы Авдеевки, Каменки, Красногоровки, Водяного и Песок. Враг массово обстреливает из артиллерии. Эксперты считают, что враг может возобновить наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы расширить оборонительный котел вокруг северо-западного сектора Донецка.

Карта боев на востоке

Харьков

Бои продолжаются на север от Харькова. Отмечено частичное продвижение россиян к юго-западу от Борщова, но исследователи не могут подтвердить дату. Ракетная атака на город продолжается.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты ведут бои вдоль линии соприкосновения и пытались перейти в наступление в Белогорском направлении. Атака продолжается как с вертолетов, так и ракетами и тяжелой артиллерии по Никополю, Николаеву и другим городам вдоль Южной оси. Украинские военные тем временем продолжают уничтожать склады боеприпасов на Херсонщине.

Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", отмечено стягивание военной техники в Херсонскую область — ее гонят через Мелитополь. Враг может также нацелится на Николаев — бои могут начаться уже в конце первой недели августа.

Отметим, что в результате отражения российских атак и использования оружия для ликвидации складов оккупантов, противник недосчитался только за минувшие сутки более сотни военных и семь танков.