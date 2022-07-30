Укр

россия может открыть новое направление атак: свежие карты боев в Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Война в Украине Новость обновлена 30 июля 2022, 06:51
Война в Украине

Враг, вероятно, также задумал окружение на востоке

Пока европейские партнеры пообещали Украине новую поставку тяжелой техники, Украина продолжает оборону от российских захватчиков. Севернее Харькова продолжаются бои, а на Херсонщине враг пытался прорваться штурмом.

Согласно данным аналитиков из Института изучения войны, россия проводит несколько разведопераций на юге Харьковской и в Донецкой областях. Наземные атаки не прекращаются.

Карта боевых действий в Украине 30.07.2022
Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты пытались проводить разведоперацию на северо-запад от линии Изюм-Славянск- ДРГ ликвидировали в Щуровке, также враг провел разведку около Чепиля. Это может указывать на создание условий в продвижении на Харьковщине в новом направлении — к северо-западу от линии Изюм-Славянск. Эксперты сомневаются, что захват территорий Харьковской области удастся россиянам. Населенные пункты под обстрелом, в частности — нанесен ракетный удар по Харькову в ночь на 30 июля.

Северск

Россияне атаковали восточнее города, они снова пытались прорваться в районе Верхнекаменского разведгруппой. Обстрелы из артиллерии и авиации продолжаются.

Бахмут

Атаки на Бахмут продолжаются с северо и юго-востока. Враг наступал безуспешно в Вершине и Семигорье, из района Новолуганского. Они также пытались прорваться в районе Соледара.

Авдеевка

Накануне россияне усилили атаковать на северо-запад от Донецка — под огнем районы Авдеевки, Каменки, Красногоровки, Водяного и Песок. Враг массово обстреливает из артиллерии. Эксперты считают, что враг может возобновить наступательные операции вокруг Авдеевки, чтобы расширить оборонительный котел вокруг северо-западного сектора Донецка.

Карта боевых действий Донбасс 30.07.2022
Карта боев на востоке

Харьков

Бои продолжаются на север от Харькова. Отмечено частичное продвижение россиян к юго-западу от Борщова, но исследователи не могут подтвердить дату. Ракетная атака на город продолжается.

Карта боевых действий Харьков 30.07.2022
Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты ведут бои вдоль линии соприкосновения и пытались перейти в наступление в Белогорском направлении. Атака продолжается как с вертолетов, так и ракетами и тяжелой артиллерии по Никополю, Николаеву и другим городам вдоль Южной оси. Украинские военные тем временем продолжают уничтожать склады боеприпасов на Херсонщине.

Карта боевых действий Херсон 30.07.2022
Карта боев на юге

Как ранее писал "Телеграф", отмечено стягивание военной техники в Херсонскую область — ее гонят через Мелитополь. Враг может также нацелится на Николаев — бои могут начаться уже в конце первой недели августа.

Отметим, что в результате отражения российских атак и использования оружия для ликвидации складов оккупантов, противник недосчитался только за минувшие сутки более сотни военных и семь танков.

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#Карта #Славянск #Бахмут