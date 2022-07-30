Трагедия в Еленовке: российские дипломаты намекнули на "признание", а оккупанты прокололись с видео

Россияне продолжают утверждать, будто бы не имеют отношения к теракту, но все указывает на обратное

Убийство украинских военнопленных, содержавшихся на территории исправительной колонии в Еленовке Донецкой области, продолжает быть одной из самых острых тем дня. В сети регулярно появляются косвенные доказательства причастности российских оккупантов к трагедии. Так, даже своим пропагандистским журналистам захватчики запрещали снимать определенные ракурсы внутри разрушенного здания, а российские дипломаты за рубежом разразились тирадой о необходимости казнить "Азов".

Об этом всем подробнее расскажет "Телеграф", ссылаясь на Telegram-канал израильского офицера Игаля Левина RESSENTIMENT, а также публикацию российского посольства в Великобритании в Twitter.

Короткая видеозапись, такой себе бэкстейдж, не вошедший в официальные публикации из Еленовки, произвела настоящий фурор среди украинцев. Россияне, позволявшие снимать части тела погибших военнопленных, кровь и другие жестокие подробности собственного расстрела колонии, внезапно запретили одному из пропагандистов наводить камеру на один из участков разрушенного здания.

Что именно находилось в этой части разбитого строения, неизвестно, но вполне вероятно, что это позволило бы окончательно доказать ложь российских захватчиков насчет "атаки украинских военных" на колонию.

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Тем временем внезапным заявлением выделились российские дипломаты, работающие в посольстве на территории Великобритании. Опубликовав лживый пропагандистский ролик о том, что мирных жителей якобы обстреливали воины, державшие оборону "Азовстали", представители рф заговорили о смертной казни для "азовцев". Стоит отметить, что большое количество пленных в Еленовке были именно защитниками Мариуполя.

"Боевики "Азова" заслуживают казни, но смерть должна быть произведена не через расстрел, а через повешенье, ведь они не настоящие солдаты, — пишет официальный (!) аккаунт Посольства рф в Лондоне. — Они заслуживают на унизительную смерть".

Часть украинцев уже расценила такое заявление, как попытку чистосердечного признания российской стороной вины в обстреле колонии на территории Еленовки. Отметим, что террористы заняли для содержания захваченных украинских бойцов бывшую Волновахскую исправительную колонию №20.

Колония в Еленовке на карте

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Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, какие шесть основных целей преследовали оккупанты, планируя теракт колонии с военнопленными. Детально об этом рассказал советник главы ОП Алексей Арестович.

Также мы писали о том, как на трагедию в Еленовке отреагировал бывший командир "Азова" Андрей Билецкий. Спойлер — россиянам не стоит ждать ничего хорошего.