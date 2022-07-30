Теракт в Еленовке: ООН ответила на обращение Украины

Для международного расследования нужно согласий всех сторон

В субботу, 30 июля, ООН выразила готовность провести расследование российского удара по СИЗО в Еленовке (Донецкая область), где погибли более 50 украинских военнопленных.

Об этом сообщает прокремлевское издание РИА Новости со ссылкой на представителя генсека ООН Фархана Хака. Накануне Украина потребовала провести международное расследование, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон", — заявил Хак.

Добавим, что Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными обратились к ООН и Международному комитету Красного Креста с призывом начать расследование из-за гибели украинских военнопленных.

"Преступление, которое произошло в Еленовке, грубо нарушает международное право, национальные законодательства и нормы человеческой морали. Наказание для всех причастных к планированию и совершению теракта должно быть самым строгим и неотвратимым", — отметили в штабе.

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Напомним, россияне убили более 50 военнопленных украинцев. Российские дипломаты успели "проколоться" и намекнули на "признание" в этом теракте, а оккупанты прокололись с видео. В Украине сделали важное заявление насчет погибших украинских бойцов.