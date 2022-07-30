Теракт в Еленовке: россияне оконфузились с "обломками ракет HIMARS" (фото)

В россии продолжают утверждать, будто Украина нанесла удары по своим же пленным.

Российские пропагандисты продолжают распространять фейки о том, что обстрел Еленовки (Донецкая область) был якобы осуществлен силами ВСУ с применением РСЗО HIMARS.

Как обратил внимание украинский блогер, пишущий под никнеймом doNetchanyn, фото обломков ракет, которые якобы были найдены в Еленовке удивительным образом напоминают другое изображение, появившееся в сети ранее.

Обе публикации вышли 29 июля, однако в первом случае говорилось об ударах по железной дороге в Запорожской области. Публикация, которая вышла в 13:35, сопровождалась изображением двух фрагментов ракет. Примечательно, что уже тогда фото было помечено, как архивное.

Вторая публикация с этими же фрагментами появилась лишь почти два часа спустя, но тогда утверждалось, что фрагменты были найдены в Еленовке.

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Как сообщалось ранее, оккупанты утром 29 июля обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались пленные украинские защитники, в том числе и с Азовстали. По данным россии, в результате теракта погибли 48 пленных украинцев, еще двое скончались по дороге в больницу. Ранения получили 73 человека, однако правдивость этой информации подтвердить невозможно.

30 июля ООН подтвердила готовность направить группу экспертов, чтобы провести расследование произошедшего.