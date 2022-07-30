Экс-глава ЦРУ назвал наиболее вероятный сценарий войны в Украине

Американский генерал не дает шансов российским оккупантам

Украина способная вернуть территории, захваченные россией за время полномасштабного вторжения, которое началось в феврале 2022 года.

Таким мнением поделился бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) генерал Дэвид Петреус, передает bild. Бывший главнокомандующий американскими войсками в Ираке и Афганистане считает такой сценарий все более вероятным.

"Кажется все более вероятным, что украинские силы смогут отвоевать большую часть, если не всю территорию, захваченную российскими войсками за последние месяцы. Если НАТО и западные страны продолжат предоставлять ресурсы в нынешнем темпе, я думаю, украинские силы смогут остановить дальнейшее наступление россии и начать отвоевывать территории, захваченные россиянами с 24 февраля", — сказал генерал.

Кроме того, Петреус считает "очень маловероятным", что рф добьется военного успеха. Он отметил, что такой сценарий был бы катастрофическим для европейской безопасности. Поэтому Дэвид призывает страны НАТО и союзников "делать необходимые шаги, чтобы рф не смогла добиться успеха". Также его впечатлил рост профессионализма в ВСУ.

"Я чрезвычайно впечатлен не только чистой решимостью и сердцем украинских сил безопасности и народа, но и их необычайной изобретательностью, творчеством, мастерством и постоянно растущим уровнем профессиональной компетентности", — добавил генерал.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали еще один мост под Херсоном, а в сети уже появилось видео повреждений. Напомним, ранее украинские силы обороны привели в непригодность Антоновский мост. Этот объект инфраструктуры имел огромный вес для логистики российской армии.