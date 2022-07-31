Россияне идут на Бахмут, укрепляясь рядом с Донецком и Херсоном: свежие карты боев

Россияне надеются захватить как можно больше территории до проведения псевдореферендумов в сентябре

Кремлевские оккупанты продолжают двигаться в направлении к Бахмуту, одновременно пытаясь максимально обезопасить Донецк. Россиянам не нравится, что украинская артиллерия достает до областного центра, прицельно уничтожая вражеские военные объекты и склады с боеприпасами. Из-за такой активности в одном направлении враг вынужден оставить попытки захватить Северск и Славянск, сосредоточившись на других целях.

Более подробно о происходящем на фронте в Украине рассказали аналитики американского Института изучения войны в свежей сводке на утро 31 июля. Как отмечают специалисты, скорее всего интенсивность боевых действий на Донетчине будет лишь усиливаться с каждым днем.

Самым горячим участком военного противостояния остается Донбасс. Здесь регулярно происходят артиллерийские и ракетные обстрелы, стороны обмениваются ударами по позициям. Впрочем, не отстает и южный фланг фронта — на временно оккупированной Херсонщине оккупанты регулярно пытаются продвинуться по направлению к Билозирке, но ВСУ их успешно сдерживают.

Карты боев в Украине 31 июля

Донбасс

Приоритетом для армии рф в этом регионе сейчас стал Бахмут. Поэтому специалисты ISW отмечают послабление вражеских сил по направлению к Славянску и Северску. Россияне отказались от проведения наступления в этом районе, больше сосредоточившись на продвижению к Бахмуту.

Карты боев на Донбассе 31 июля

Взятие этого города аналитики считают маловероятным, ведь населенный пункт весьма большой и хорошо защищенный. Пока что они закрепились рядом с Семигорьем (около 15 км к Бахмуту), других продвижений не наблюдается. Также вполне вероятно, что противник попытается пойти в наступление со стороны Новолуганского.

Также оккупанты продолжают вести обстрелы сел и городов вблизи Славянска — сильно достается Краснополью, Долине, Мазанивке и Адамовке.

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Стоит отметить, что серьезное количество сил россияне бросили на укрепление позиций рядом с Донецком. Вероятно, это делается для того, чтобы помешать украинской артиллерии и дальше уничтожать военные объекты в областном центре.

В ISW предполагают, что россияне все же не оставляют надежд на захват как можно большего количества украинских территорий до начала осени. Как известно, в первой декаде сентября россия попытается провести очередные "референдумы", в надежде присоединить к себе часть оккупированных земель.

Впрочем, пока неизвестно, как будет обстоять ситуация на фронте, ведь ВСУ не сдаются и продолжают постепенно продвигаться на Донбассе. За прошедшие сутки нашим защитникам удалось освободить один из населенных пунктов Донетчины, чье название пока решили держать в секрете.

Харьков

Карты боев за Харьков 31 июля

Наступательные действия по направлению к Харькова российская армия пока не проводит. Однако это не уменьшает артиллерийского и ракетного огня, который враг ведет по этому и другим ближайшим населенным пунктам. Также на Харьковщине возобновились наступательные действия россиян на юго-западе от Изюма.

Также сообщается о скоплении военной техники на границе с Белгородской области. Эти силы могут быть серьезной угрозой для именно Изюма — чтобы через него продвинуться в Донецком направлении.

Юг Украины

Южное направление тоже является весьма горячим из-за регулярных боев, проводимых здесь. Впрочем, россияне чаще всего получают "по зубам", пытаясь продвинуться вперед. Особенной "популярностью" у них пользуется направление от Брускинского до Белогорки и других ближайших сел. Однако ВСУ удается сдерживать эти поползновения, давая достойный огневой отпор. Регулярно обстреливаются со стороны россии населенные пункты, находящиеся у административных границ Херсонщины и Николаевщины.

Карты боев за Херсон 31 июля

Стоит также отметить, что оккупанты надеются хоть как-то восстановить логистику и укрепиться рядом с Херсоном. Этому регулярно мешают авиационные удары украинских военнослужащих, которыми уничтожаются склады боеприпасов и другие наземные коммуникации врага. Аналитики сообщают, что россияне попытались укрепить дорогу Тягинка — Новая Каховка, а также создать оборонительные позиции на трассе R47, которая ведет к Херсону.

Впрочем, эти усилия будут недостаточными, ведь из-за повреждения части мостов россиянам не удастся получить достаточного количества дополнительной военной техники из Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" детально рассказывал, как изменилось расположение российских кораблей в Черном море и какую угрозу они несут мирным украинцам.

Также мы писали про обращение президента Владимира Зеленского, в котором он призвал жителей Донбасса как можно быстрее эвакуироваться из зоны боевых действий.