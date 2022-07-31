Украинский военный возмутился принудительной мобилизацией: система дала сбой

Служба в украинской армии должна преподноситься как честь, а не наказание

В Украине минимум до конца августа продлится всеобщая мобилизация, в связи с которой в армию могут быть призваны мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. Пока руководство страны не собирается отменять этот процесс, в связи с необходимостью проводить ротации военнослужащих на передовой. Однако многих возмущает то, что армию начали использовать в качестве наказания для тех, кто так или иначе провинился.

Свое недовольство подобными действиями правоохранителей высказал украинский военнослужащий из "Группы Тора", являющуюся частью патрульной полиции Украины, Валентин Ильчук. Боец, известный своим побратимам под позывным "Буржуй" пообщался с шеф-редактором издания OBOZREVATEL Орестом Сохаром в эфире его программы "Орестократия".

По словам Ильчука, он не понимает, каким образом службу в рядах ВСУ успели сделать чем-то постыдным и обязательно элементом наказания. Когда людям вручают повестку после какого-либо правонарушения, это является весьма постыдным, считает боец.

"Защищать свою Родину — это не наказание, это честь, привилегия, наверное, один из самых чистых поступков, который человек может сознательно сделать в своей жизни. То есть поставить на кон свою жизнь ради безопасности других, — объясняет Валентин Ильчук. — Поэтому когда пытаются подобным образом маргинализировать фронт, то я не понимаю, почему".

Военный напомнил о длинных очередях в военкоматы, которые образовывались в первые дни войны. Это доказывает, что украинцы понимают, за что им придется воевать и насколько важен этот процесс. Поэтому запугивание с помощью призыва в армию или мобилизации на фронт не укладывается в его голове.

"Я считаю, что если мы, как страна, сможем поставить достаточно добровольцев, которые осознанно будут воевать и ставить свою жизнь на кон победы, — значит, мы заслуживаем на свою страну. Если же у нас будет недостаточно воинов, значит страны своей мы не заслуживаем. Это самое большое наше испытание за, наверное, последние 100 лет", — говорит "Буржуй".

Мужчина убежден, что стоит позволить воевать тем людям, которые к этому готовы и которые этого хотят. Тем более, чем в Украине таких желающих более чем достаточно. "Тащить за уши" в армию, убежден Валентин Ильчук, не стоит никого.

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Напомним, ранее "Телеграф" отвечал на пять самых популярных вопросов, которые касаются мобилизации. Для этого мы проконсультировались с адвокатом Ростиславом Кравцом.

Также мы писали о том, кого все же могут вызвать повесткой в армию во время всеобщей мобилизации.