Полсотни снарядов по спящим людям: враг жестоко обстрелял Днепропетровщину (фото)

В одном из обстрелянных домов находились шестеро детей

То, что российские оккупанты, похоже, готовятся наступать на Днепропетровском направлении, уже выливается в жестокие обстрелы. В ночь на 1 августа регион попал под огонь, больше всего пострадал Марганец Никопольского района.

Последствия обстрела Марганца 1 августа

Последствия обстрела Марганца 1 августа

Как сообщил председатель областного совета Николай Лукашук, Никопольский район обстреливали из РСЗО и выпустили по частным усадьбам около 60 реактивных снарядов. В частности, в Марганце один из этих снарядов попал в дом, где находилась молодая женщина вместе с шестью детьми. К счастью, все дети уцелели. А вот женщина получила ранение – с повреждением ноги ее направили в больницу. Как уточнил глава Днепропетровской ОВ Валентин Резниченко, она находится в тяжелом состоянии.

В общей сложности в Марганце повреждены 8 жилых частных домов, также россияне попали в хозяйственное сооружение, офисное здание, заведение питания и здание швейного предприятия. Из повреждений инфраструктуры – обстрелом поражены линии электроснабжения, поэтому часть города встречает день без света, также не работает местный водоканал.

Последствия обстрела Марганца 1 августа

Последствия обстрела Марганца 1 августа

Последствия обстрела Марганца 1 августа

Кроме Марганца, по данным Лукашука, в Никопольском районе пострадал также поселок Красногригорьевка. Одна из его жительниц получила травму, но от госпитализации отказалась. В населенном пункте повреждены 28 частных домов. Повреждения разной степени получили гараж, несколько хозяйственных сооружений, легковые автомобили, газопровод и электросети. Скорее всего, Красногригорьевку обстреливали "Градами", об этом свидетельствуют обнаруженные в поселке воронки.

Также россияне били ночью по Криворожскому району. Обстреляны были приграничные территории Зеленодольска и Большой Костромки. Здесь обошлось без жертв и разрушений.

Как сообщал "Телеграф", в ночь на 1 августа обстрел подвергся также Николаеву. Город в очередной раз подвергся ракетному удару.