Военный эксперт объяснил хитрость россии с "наступлением" на Харьковщине

Оккупанты придумали отвлекающий маневр

В последние дни появляются данные о подготовке российскими военными наступления в Харьковской области, однако серьезных штурмов там ожидать не стоит, у таких маневров рф есть другие цели.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский.

Он обратил внимание на тот факт, что за пять месяцев боевых действий против Украины россия уже наглядно показала, что неспособна эффективно атаковать сразу на нескольких направлениях.

"Так что в обозримом будущем Харьковское направление будет использоваться россиянами скорее как отвлечение наших сил, создание дополнительной зоны напряжения", — подчеркнул Грабский.

По его словам, то же касается и Сумской, и Черниговской областей, которые регулярно обстреливаются со стороны рф, чтобы поддерживать градус напряжения.

Стоит заметить, что накануне о подготовке россией наступления в Харьковской области рассказали военные эксперты американского Института изучения войны.

Как сообщал "Телеграф", также подозрительную активность российских военных заметили на Криворожском и Запорожском направлениях.