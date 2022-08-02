Мобилизация 2022: в ВСУ рассказали, сколько еще людей могут привлечь в армию

В настоящее время у ВСУ нет проблем с личным составом, но в случае необходимости численность войск может удвоить

В Украине идет общая мобилизация, которую объявили из-за полномасштабного военного вторжения россии. И пока некоторые категории украинцев не могут быть мобилизованы даже по собственному желанию, под штыки в государстве при необходимости могут поставить еще 500 тысяч человек.

Об этом в интервью изданию Tabletmag рассказал командующий оперативным командованием "Юг" генерал-майор Андрей Ковальчук. Вместе с тем он рассказал, что у украинской армии сейчас нет проблем с личным составом. "У нас уже мобилизовано полмиллиона человек, и мы можем мобилизовать еще полмиллиона, если это необходимо", — сказал Ковальчук.

Он также отметил, что настоящая потребность, которая не закрыта в украинской армии необходимым образом, это потребность в тяжелых вооружениях. Он косвенно намекнул журналисту, с которым общался, что именно из-за нехватки огневой мощи Украина не может перейти в контрнаступление прямо сейчас.

Как сообщал "Телеграф", мобилизационный резерв в Украине формируется, в частности, через массовое вручение повесток. Эта практика вызывает у граждан раздражение, поэтому петиция с требованием запретить вручать их в общественных местах набрала необходимые 25 тысяч подписей. Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину рассмотреть этот вопрос. Вместе с тем, юристы успокаивают – эти повестки не являются вызовом сразу в армию, с их помощью военкоматы уточняют данные о военнообязанных.