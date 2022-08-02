Это решение не должно повлиять на переговоры по обмену пленными

В четверг, 2 августа, в россии украинский полк "Азов", часть бойцов которого обратилась к путину после теракта в Еленовке, был признан "террористической организацией". Соответствующее решение принял Верховный суд страны-агрессора на закрытом заседании – признание организации террористической предполагает, что ее запрещают в стране срочным образом.

На это решение отреагировал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что кажется странным ситуация, когда страна, которую должны признать спонсором терроризма, называет хоть кого-то террористами.

При этом он отметил, что эти решения страны-агрессора не будут иметь правовой ценности для мира и не скажутся на процессе обмена пленными.

"А светочам "российского права" раскрою тайну: ни одного добровольческого батальона "Азов" не существует в природе с 2014 года. "Азов" – это отдельный отряд специального назначения, входящий в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Вооруженные силы, которые абсолютно четко выполняли приказы, придерживались всех аспектов ведения боевых действий и абсолютно четко защищали территорию своей страны", — отметил Михаил Подоляк.

При этом он добавил, что российская юрисдикция вообще не распространяется на территорию Украины, поэтому такое решение для полка "Азов" — это правовой нонсенс, который никак не скажется на международном правовом поле.

"В то время как россия, безусловно, должна быть официально признана государством-террористом. В частности, в связи с незаконным использованием внутренней юрисдикции для маскировки своего умышленного нарушения прав военнопленных", — резюмировал Михаил Подоляк, отметив, что россия в любом случае будет нести ответственность за издевательство над военнопленными.

Ранее "Телеграф" сообщал, что российские военные утром 29 июля обстреляли колонию в Еленовке, в которой содержались пленники украинских защитников, в том числе бойцы полка "Азов". По данным пропагандистских СМИ, в результате теракта погибли 48 пленных украинцев, еще двое скончались по дороге в больницу. Ранения получили 73 человека, однако достоверность этой информации пока проверяется. Тем временем в ООН заявили о готовности направить группу экспертов, чтобы провести расследование произошедшего.