"Никогда не прятался, пули вражеские презирал": в боях на Донбассе погиб командир подразделения "Карпатская Сич"

Украинский защитник находился на фронте с 2014 года

В боях против российских оккупантов в Донецкой области погиб командир подразделения "Карпатської Січі" Андрей Жованык.

Информацию об этом сообщил его знакомый, президент исторического клуба "Холодный Яр" Роман Коваль. По его словам Жованык погиб 2 августа во время боев под Соледаром.

"Андрей – легенда националистического движения. С 1989 г. он был членом Союза националистической украинской молодежи, самой радикальной украинской организации. Затем стал членом Всеукраинского политического объединения "Государственная самостоятельность Украины" (ГСУ) и Исторического клуба "Холодный Яр". Творил в Киеве и ВО "Свобода" (тогда СНПУ), был, настолько помню, первым председателем ее Киевской городской организации", — написал Коваль.

Он также добавил, что Жованык воевал против захватчиков с 2014 года и участвовал в боях на Савур-Могиле в составе "Правого сектора".

"Андрей Жованык никогда не боялся смерти, говорил, что он и так уже столько прожил. "Большинство моих товарищей уже погибли или умерли, даже неудобно как-то жить дальше". Так что он никогда не прятался, пули вражеские презирал, всегда был первым в атаке", — добавил Коваль.

Как сообщалось ранее, в четверг, 28 июля, стало известно, что на войне погиб поэт, музыкант, блогер и доброволец Глеб Бабич.