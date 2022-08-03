"Гепарды" и не только: в Украину прибыла новая боевая техника из Германии

ВСУ получили новую партию техники из Германии

Германия передала Украине новую партию военной техники, среди которой несколько зенитных установок "Гепард".

Об этом сообщается в новом отчете немецкого правительства, который был обнародован 2 августа. В нем указано, что помимо "Гепардов" в перечне также есть мобильные комплексы РХБ-защиты.

Передаваемая техника идет с запасов Бундесвера.

Так по состоянию на 2 августа германия передала Украине уже восемь зенитных установок "Гепард", в то время как в предыдущем отчете от 27 июля значилось только три. Ожидается, что еще 22 такие установки будут поставлены позже.

ЗУ "Гепард"

Также в отчете указано, что в Украину были поставлены 6 мобильных комплексов радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) HEP70 ABC, которые пришли уже со всем необходимым оборудованием и запасом дезактивизирующих средств.

HEP70 ABC

В обновленном списке также появились и новые позиции в списке оборудования и техники, которые готовятся к поставкам. Так туда вошли 16 бронированных танковых мостоукладчиков "Biber" и 20 дополнительных антидроновых систем.

Как сообщалось ранее, о передаче первых ЗУ "Гепард" министр обороны Алексей Резников сообщал 25 июля.

Самая большая проблема с их поставками заключается в отсутствии нужного количества 35-мм боеприпасов, поскольку Бундесвер больше эти установки не применяет, а Швейцария, как производитель, не одобрила их поставки Украине. Впрочем, в начале июля появилась информация, что производство снарядов может наладить компания из Норвегии.