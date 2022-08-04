Оккупанты давят на востоке и стягивают на юг силы: карта боев в Украине

Оккупанты продолжают обстреливать вдоль линии соприкосновения

россия усиливает ядерный шантаж мира — используют Запорожскую АЭС, чтобы попытаться снизить поддержку Украины оружием в контрнаступлении. Они обстреливают с территории АЭС, дислоцировали свои войска внутри нее и пытаются проводить операции под чужим флагом — все ради того, чтобы заставить думать о ядерной катастрофе.

Предположение о причинах такого поведения выдвинули в Институте изучения войны. Они также напомнили, что в ожидании украинского контрнаступления россияне стягивают силы на юг формируя ударную группу.

Тем временем на востоке оккупанты продолжают наземные атаки с северо-запада от Славянска, атакуют Бахмут с широкой дуги с востока, а также в лоб штурмуют Авдеевку. В Песках, где ситуация очень сложная, закрепиться они не смогли.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Оккупанты атаковали в районе Славянска по земле и продолжили обстрелы. На этом участке все чаще сообщают о нейтрализации разведгрупп или разведки боем. К западу от Изюма в сторону Харькова также враг продолжает наносить удары. Северск был под обстрелом, но наземных операций в его районе не зафиксировали.

Бахмут

С северо-востока по юго-восток от Бахмута оккупанты наносят удары. Враг пытается продвинуться к городу со стороны Новолуганского, с юга.

Авдеевка

россия продолжает атаковать в лоб, штурмуя со стороны "Спартака" и Минерального с юго-запада и юго-востока от Авдеевки. К северо-востоку также активизировались, атакую Красногоровку. Враг ведет интенсивный огонь. Враг также пытался продвинуться в сторону Марьинки и Белогорки.

Карта боев на востоке

Харьков

Россияне пытаются прорваться в Дементьевке и укрепляют позиции вдоль границы проводя операции воздушной разведки и радиоэлектронной борьбы. Обстрел города и области продолжается — под ударом районы к северу, востоку, югу от Харькова.

Карта боев вокруг Харькова

Юг Украины

Оккупанты продолжают атаковать на северо-западе Херсонской области. Они пытаются выбить украинских военных с плацдарма на реке Ингулец. Враг создает ударную группу, чтобы помешать украинскому контрнаступлению у границы Днепропетровской и Херсонской области. В их цели также входит наступление. Стягивают на юг Украины российские захватчики военных и технику в сторону Кривого Рога. Также замечены колонны техники из Мариуполя в сторону Бердянска и на юг из Мелитополя (на Херсонщину). Россияне пытаются упредить удары украинцев по складам пытаясь рассредоточить их, а также разбираются с последствиями — используют паромную переправу вместо Антоновского моста и восстановить аэродром в Мелитополе.

Карта боев на юге

Ранее "Телеграф" пообщался с военным экспертом, который считает что стягиванием сил юге россия пытается заставить ВСУ атаковать, чтобы используя мощь артиллерии на открытой местности нанести удар. При этом основная цель россии все еще остается на востоке. Непростая ситуация сложилась возле Песок и Марьинки.