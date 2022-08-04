Кучма назвал три сценария, при которых россия может использовать ядерное оружие

Стратегический удар экс-президент Украины считает практически невероятным, а с тактическим все сложнее

Президент россии владимир путин на днях заявил, что ядерная война не может быть развязана, ведь в ней не будет победителей, но мир, тем не менее, не верит его словам и опасения сохраняются. Прокомментировал эти риски и бывший президент Украины Леонид Кучма.

В интервью Би-Би-Си он заявил, что в целом не верит в то, что россия нанесет ядерный удар, но рассказал о трех сценариях, при которых такая возможность все же существует. "Я исключаю применение российского стратегического потенциала. Не верю в это абсолютно. К стратегическому ядерному оружию государство может прибегнуть лишь либо при наличии реальной угрозы самому своему существованию, либо же в ответ на уже нанесенный удар, как некое "возмездие с того света", — сказал Кучма, он добавил, что ни в одном из этих случаев Украина не будет целью, ведь такой удар может быть направлен только против США – в этом заключается особенность размещения и нацеливания межконтинентальных ракет.

Впрочем, Кучма успокоил, что США не ударят первыми, так что "возмездие с того света" не выглядит вероятным. Что касается применения стратегических ракет самими россиянами, то экс-президент Украины объяснил, что путин не является самоубийцей и не будет подвергать себя ответному удару, ведь спровоцирует ситуацию, которую в геополитике описывают термином "гарантированное взаимное уничтожение".

Третьим сценарием он считает применение тактического ядерного оружия и именно его, по мнению Кучмы, не следует исключать. Причина в том, что безъядерная Украина не сможет ответить на такой удар россии, что подпитывает чувство безнаказанности, которым пути руководствуется уже более 10 лет. "Если положение на фронте будет угрожать – нет, не существованию или безопасности россии, а исключительно политическим позициям путина и стабильности его режима, – то кремль может применить тактическое ядерное оружие", — предположил Кучма.

Он также выразил надежду, что это можно предотвратить с помощью западных союзников. "Я уверен, что четкое предупреждение путина со стороны, например Соединенных Штатов, о военном ответе на применение ядерного оружия против неядерной Украины также вполне способно остановить его", — сказал бывший глава государства. Более того, он предположил, что такое предупреждение россия уже получила.

"Все говорят, что после вторжения россии мир уже не будет таким, как был. Так вот, после применения ядерного оружия его может не быть совсем", — подытожил Кучма.

Как сообщал "Телеграф", заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в публичном пространстве действительно давала понять, что Америка готовится к вероятности ядерного удара со стороны россии, и от последствий такого поведения кремля "россия не оправится никогда".