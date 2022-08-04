Дизайн квартиры за 200 грн для ВСУ: украинцы открыли новую благотворительную платформу

За небольшие деньги можно получить полезный совет от специалистов

Если вы планируете уже сейчас ремонт в своей квартире, и война не повод изменять своим планам, то можно воспользоваться советами и услугами профессионалов за весьма скромные деньги. Так, в Украине запустили онлайн-платформу Interior Design For Peace, где за благотворительный взнос для ВСУ можно получить комплексные ответы на вопросы в сфере дизайна, архитектуры и организации пространств.

Этот проект объединил украинских дизайнеров для общего вклада в победу нашей страны. Они предоставляют полезную информацию как для коллег, так и для тех, кто делает ремонт самостоятельно, без помощи профессионалов. Также можно обратиться к выбранному дизайнеру и получить бесплатную консультацию.

Более 600 специалистов разместили на сайте https://www.interiordesignforpeace.com/ предложения по проведению бесплатных консультаций и реализации минипроектов, а также открыли возможность воспользоваться авторскими материалами и наработками.

Также на сайте есть более 100 различных таблиц и гайдов, рекомендаций, минипроектов, шаблонов, лекций и вебинаров.

В частности, на платформе можно найти дизайнерские пространственные решения, рекомендации по рациональным затратам на обновление интерьера квартиры, советы по работе дизайнером за рубежом, подборки с магазинами мебели и даже примеры полного дизайн-проекта.

Доступ ко всем возможностям сайта открывается через донат в размере от 200 до 2000 гривен. Вырученные от проекта средства инициаторы будут отправлять на нужды армии.