"Amnesty International работает на путина": украинцы в гневе после нового доклада организации

Украинцы активно критикуют международную организацию

В четверг, 4 августа, на 162-й день полномасштабного вторжения рф в Украину Amnesty International написала, что украинские военные своей тактикой ведения войны создают опасность для гражданских. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на такое сообщение международной организации.

Соответствующее заявление министра иностранных дел Украины доступно на его странице в Facebook. В нем Кулеба подчеркнул, что Amnesty International таким образом не доносит правду до читателей, а создает фальшивую реальность.

"Я понимаю, что в ответ на критику Amnesty скажет, что "мы критикуем обе стороны конфликта". Но давайте четко договоримся о понимании простых вещей. Такое поведение Amnesty International – это не о поиске и донесении мировой правды, это о создании фальшивого баланса между преступником и жертвой", – сказал Кулеба.

Кроме того, в сети критикуют Amnesty International, обвиняя организацию в пособничестве президенту рф владимиру путину.

Ранее сообщалось, почему новый доклад Amnesty International о войне в Украине является примером "полезного идиотизма".

Напомним, организация подтвердила, что удар по Мариупольскому драматическому театру в марте был нанесен специально и является военным преступлением рф.