Россияне продвигаются на Донбассе, но вынуждены перебрасывать технику на юг: свежие карты боев

Враг по-прежнему опасен и особенно жесток на Донецком направлении

По состоянию на 5 августа, 163-й день полномасштабного вторжения рф, Украина наконец-то смогла перехватить стратегическую инициативу у противника. Из-за тактики наших защитников россияне вынуждены менять свои приоритеты в ходе боя, а также более вдумчиво перераспределять живую силу и технику по линии фронта. Наиболее "жарким" регионом насчет боев остается Донбасс, однако и южное направление не отстает.

Больше деталей раскрыли аналитики американского Института изучения войны, представив свежие карты боев в Украине. Специалисты уверены, что общее ослабление российской армии могут позволить Украине наконец-то взять верх в формировании хода войны.

Из-за активности ВСУ на юге россияне вынуждены перебрасывать все больше техники в эти регионы. Для этого им приходится частично жертвовать желанием захватить Славянск и Северск на Донбассе. Помимо этого враг направляет авиацию и другую технику в Украину из оккупированного Крыма, прежде прогоняя ее через Керченский (Крымский) мост. Судя по всему, российскому военному командованию не нравится идея, что украинцы таки полноценно начнут контрнаступление на Херсонщине.

Свежие карты боев в Украине 5 августа

Донбасс

Благодаря тому, что россияне были вынуждены отвести войска из Славянского направления, ВСУ совершили попытку вернуть свои позиции на юго-западе от Изюма, а также на северо-западе от Славянска. Согласно последних данных, украинские защитники смогли укрепиться где-то в 15 километрах от Изюма. Также под контроль ВСУ перешли Мазанивка и Дмитровка рядом со Славянском.

Свежая карта боев на Донбассе 5 августа

Впрочем, по другим направлениям на Донбассе россияне продолжают быть более активными. Регулярно наносятся ракетные, артиллерийские и авиационные удары по Северску, ближайшим селам, продолжается продвижение к Бахмуту. К сожалению, ВСУ были вынуждены оставить свои позиции в Доломитном и Семигорье (рядом с Бахмутом). Также активные бои проходят рядом с Соледаром.

Не менее "горячей" остается и ситуация по направлению к Пескам вблизи Донецка. Российские войска попытались совершить наступление в этом районе, однако успехом оно не увенчалось, несмотря на заявления пропагандистских источников. Также горячо рядом с Марьинкой и Авдеевкой.

Читайте также: Категория Блоги/мнения Почему россияне бросили такие силы на Пески и Авдеевку Глава Центра исследования социальных перспектив Донбасса, экс-член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Сергей Гармаш специально для "Телеграфа":

Харьков

Как уже упоминалось, из-за перебрасывания российской техники рядом с Изюмом образовалась некая брешь, чем успешно воспользовались украинские защитники. Несмотря на то, что армия противника пыталась наступать на северо-западе рядом с городом, это успехом не увенчалось. Россиянам вряд ли удастся пробраться вглубь Харьковщины.

Свежая карта боев за Харьков 5 августа

Сам же Харьков продолжает страдать от ракетных и артиллерийских ударов противника, город и ближайшие села регулярно обстреливаются — особенно на севере, востоке, юге и юго-западе.

Юг

Россиянам не нравится идея украинского контрнаступления, поэтому они всячески пытаются ему помешать. За прошедшие сутки враг попытался атаковать украинские позиции на берегу Ингульца, обстреляв сразу четыре населенных пункта. Успеха противник не имел. Аналитики предупреждают, что попытки штурма могут продолжиться — чтобы сломать украинский плацдарм на этой реке.

Свежая карта боев за Херсон 5 августа

Также продолжаются обстрелы административных границ Херсонщины и Николаевщины. Проводится дополнительное стягивание живой силы и новой техники как с Крыма, так и с Донбасса. Вполне вероятно, что скорее всего, россияне оборудуют свои главные позиции к северу от Мелитополя, используя этот город как военную базу. Также настоящим плацдармом для складирования вооружения сейчас для россии является оккупированный Крым.

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Напомним, ранее мы рассказывали, как обстоит ситуация в акватории Черного моря. Россияне, что уже неудивительно, вновь изменили количество единиц флота, несущих боевое дежурство в регионе.

Также "Телеграф" писал о том, какую тактику россияне могут попытаться применить во время боев на Херсонщине и чем она чревата для ВСУ.