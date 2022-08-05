Украинский посол вновь поскандалил с властями Берлина из-за российских танков: что произошло

Администрация района Митте не дала разрешение на выставку, расценив ее как слишком политизированную

Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который вскоре покинет свой пост – он был уволен президентским указом 9 июля, снова пошел на конфликт с местными властями. На этот раз дипломат подверг критике администрацию центрального берлинского района Митте, которая отказалась проводить выставку уничтоженной российской военной техники – она сейчас путешествует по Европе.

Сразу два музейных оператора в Берлине согласились организовать экспозицию напротив посольства россии в Германии. Но местные власти отклонили их заявки, отметив, что такая выставка неприемлема, ведь они затрагивают внешнеполитические интересы Германии.

"Уничтоженная военная техника россии, выставленная в самом центре Берлина, должна дать людям в Германии своими глазами ощутить жестокую войну на уничтожение", — цитирует пресс-служба посольства заявление, сделанное Мельником для издания Tagesspiegel. Мельник назвал отказ администрации шоком для украинцев, а указанный повод – надуманным. "Этот отказ стал настоящим скандалом", — резюмировал дипломат.

В своем Twitter Мельник написал, что обратится по поводу проведения выставки к бургомистру Берлина Франциске Гиффай и администрации района Митте, которую будет призывать отменить свое "странное решение" и организовать выставку. "Это будет означать настоящую солидарность с Украиной", — написал Мельник.

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Выставка сожженных российских танков после деоккупации Киевской области впервые открылась на Софийской площади столицы. Но объектов для экспозиции оказалось достаточно и для того, чтобы показать, с чем именно россияне пришли убивать украинцев в Европе. Экспозицию уже приняли несколько столиц, в том числе Варшава и Прага.

Как сообщал Телеграф, после решения о своем увольнении Мельник не перестал делать громких заявлений и жестко критиковать немецких политиков. В частности, предложил премьер-министру немецкой земли Саксония Михаэлю Кречмеру запихнуть голову в морозилку.