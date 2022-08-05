В Энергодаре слышны взрывы – в сети пишут об обстреле Запорожской АЭС россиянами

Местные предполагают, что россияне таким образом прикрывают подключение АЭС к российской сети

Запорожскую АЭС, которую директор МАГАТЭ назвал полностью неподконтрольной, начали обстреливать – в оккупированном городе Энергодар, где она находится, слышны взрывы. Источники "Телеграфа" среди местных жителей предполагают, что это может быть провокация россиян.

В местных телеграм-каналах напоминают, что россияне согнали на станцию много военной техники, "Энергоатом" также ранее сообщал о намерении россиян разместить взрывчатку в машинных залах энергоблоков. Теперь местные утверждают, что огонь ведется из ствольной и реактивной артиллерии.

Украинскому персоналу при этом не дают покинуть территорию станции. Сотрудники росатома якобы срочно эвакуируются. Те же, кто еще остался на АЭС, передвигаются по территории в противогазах и костюмах химзащиты.

По пока неподтвержденным данным сообщается о двух "прилетах" по территории АЭС. Местные предполагают, что таким образом россияне хотят оправдать подключение станции к российской электросети, а также обстрелы Никополя с территории ЗАЭС.

Как сообщал Телеграф, другую украинскую АЭС – неработающую Чернобыльскую – россияне хотели использовать как площадку для наступления на Киев и для этого заранее заслали туда своих агентов.