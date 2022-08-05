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Бывшего замглавы разведки подозревают в измене: при задержании он отстреливался

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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СБУ задержала бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Новость обновлена 05 августа 2022, 16:31
СБУ задержала бывшего заместителя руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины

Подозреваемый собирал секретную информацию в Минобороны

В пятницу, 5 августа, на 163-й день полномасштабного вторжения рф СБУ сообщила о подозрении в государственной измене бывшему заместителю главы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ на своем telegram-канале. По информации источника, генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам секретную и совершенно секретную информацию об актуальной военно-политической ситуации в нашем государстве. Кроме этого, он переправлял оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

По заданию оккупантов задержанный собирал секретную информацию, которая циркулирует в Минобороны, в том числе Главном управлении разведки, а также в Национальной академии Сухопутных войск имени Сагайдачного. В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках уголовного производства продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств разоблаченных правонарушений.

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого в начале полномасштабного вторжения рф. Во время обыска по месту работы он пытался застрелить из пистолета Макарова представителей следственно-оперативной группы Службы безопасности, прибывших для проведения процессуальных действий.

Отметим, СБУ не называла имени подозреваемого, однако журналист Петр Шуклинов пишет, что имя задержанного – Вячеслав Онисько. Он работал замом ГУР в 2008-2010 годах. Тогда ГУР руководил Виктор Гвоздь, погибший в 2021 году в Египте.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты готовили известного предателя Украины на пост премьера в случае захвата Киева.

Напомним, украинские силы обороны ликвидировали известную террористку-предательницу "Корсу".

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