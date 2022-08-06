Укр

Россияне теряют склады пачками и маневрируют в море около Крыма – ОК "Юг"

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Ситуация на юге страны продолжает быть непростой, но ВСУ говорят, что все под контролем Новость обновлена 06 августа 2022, 06:05
Ситуация на юге страны продолжает быть непростой, но ВСУ говорят, что все под контролем

На отдельных отрезках южной линии фронта россияне начали ротацию живой силы и техники

К утру субботы, 6 августа, в акватории Черного моря российские оккупанты провели очередную "перестановку" кораблей. Сразу девять единиц Черноморского флота рф маневрируют рядом с Крымским побережьем, попадая в зону слежения украинских военных. Четыре из них являются носителями крылатых ракет, при этом два из них — подлодки.

Больше о ситуации на южном направлении фронта рассказали в свежей сводке оперативного командования "Юг". Военнослужащие отметили, что пока ситуация в море контролирована, а на суше противник хоть и продолжает активничать, но несет серьезные потери.

Так, за прошедшие сутки россияне ощутили на себе силу четырех авиационных ударов наших защитников. Дважды накрывали опорные пункты россиян, а также склады боеприпасов в Бериславском и Херсонском районах. Армия рф не досчиталась за этот боевой день сразу 79 солдат, потеряла четыре танки Т-72 и две самоходных гаубицы. Также можно отминусовать десяток броневиков, 11 единиц другой автотехники, командно-штабную машину и даже радиолокационную станцию!

Украинские военнослужащие умеют приносить хорошие новости. Так, доподлинно известно о попадании в два пункта управления вражеских подразделений в Чернобаевке. Также под огонь наших парней попали командно-наблюдательный пункт российского БТГ в районе Брускиского, накрыто сосредоточие техники в Олешках. При этом россияне потеряли сразу шесть складов с боеприпасами — в основном, их "выжгли" в Херсонском и Бериславском районах.

В море остается девять катеров и кораблей, из которых две подлодки и два надводных суда несут "Калибры". Большой десантный корабль остался лишь один, второй, еще вчера составлявший ему пару, укрылся в пункте базирования в одном из портов Крыма.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что накануне из портов Одессы и Черноморска в непростой путь "зерновым коридором" вышли сразу три сухогруза с украинскими зерновыми. Если все пройдет благополучно, они должны добраться до берегов Турции.

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#Херсонская область #Черное море #Война #Корабли