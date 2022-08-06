Враг пытается прорваться в районе Донецка и на Херсонщине: свежие карты боев в Украине

Россияне продолжают пытаться давить на юге и востоке артиллерийским огнем, но их раз за разом отбрасывают на различных направлениях

Тяжелые бои в окрестностях Песок продолжаются — по мнению Института изучения войны, несмотря на российские заявления, населенный пункт вряд ли под их контролем. Продолжаются тяжелые артиллерийские обстрелы с двух сторон. Оккупанты также не останавливаются и пытаются атаковать южнее Бахмута.

По данным аналитиков, штурмы были безуспешными. Враг также атаковал со стороны Донецка на север, северо и юго-запад. Ситуация на южном фронте разворачивается непростая. Ведутся обстрелы возле Запорожской АЭС в Энергодаре. Сообщалось об обстрелах жилых кварталов города с территории станции.

На территории Херсонской области враг пытался продвинуться к Лозовому. Их вероятная цель — украинские позиции возле реки Ингулец.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Славянск

Российский враг не атаковал между Изюмом и Славянском. Они обстреливали населенные пункты вдоль границы Харьковщины и Донеччины, в том числе недавно освобожденные Мазановку и Дибровное, от которого оккупанты отступили накануне оставив руины.

Северск

Оккупанты продолжают наступать на этом направлении. Обстрелы продолжаются.

Бахмут

Враг пытался прорваться и закрепиться в Зайцевом и Вершине, но его атаку отбили.

Окрестности Донецка

Россияне атаковали на запад и на север от Донецка в сторону Песок, Авдеевки, Красногоровки. Пески находятся под огнем с двух сторон, что означает, что враг не смог установить контроль над населенным пунктом. Враг безуспешно пытался прорваться к Марьинке, по оценке аналитиков, их одного из городских районов Донецка.

Карта боев на востоке

Харьков

Не допустить украинского контрнаступления в этом районе фронта — цель российских оккупантов на Харьковской оси. Они продолжают обстреливать город и пригороды.

Карта боев возле Харькова

Юг Украины

Украинский плацдарм за рекой Ингулец могу стать объектом постоянных атак россии, которые не останавливаются на северо-западе Херсонской области. Оккупанты пытались прорваться к Лозовому на восточном берегу реки. Продолжаются авиаудары в районе линии фронта и за ней. Под огнем Николаев, Никополь, небольшие населенные пункты.

Накануне, 5 августа враг начал обстреливать ЗАЭС, что может привести к распылению радиации. Мэр Энергодара сообщил об обстрелах жилых кварталов со стороны ЗАЭС, а также о проблемах с электроэнергией.

Украинские военные продолжают ликвидировать склады оккупантов. За последние сутки не досчитались шесть складов с боеприпасами, командные и опорные пункты на юге Украины.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что Николаев, который постоянно подвергается российским обстрелам, закрывают на долгий комендантский час — выходные. Более двух суток город будет находиться в изоляции с частичными послаблениями. Тем временем коллаборант Владимир Сальдо, который "возглавил" Херсонскую область, уже в коме — подозревают, что гауляйтера могли отравить.