россияне снова обстреляли Никополь: есть пострадавшие, повреждено полсотни домов (фото)

В результате удара есть пострадавшие

Днепропетровскую область враг продолжает обстреливать еженощно. Серьезно страдает Никополь. По нему регулярно бьют из реактивных систем залпового огня. В ночь на 6 августа россияне использовали "Грады". Удар пришелся на жилые кварталы — 20 попаданий.

Как сообщил глава Днепропетровской ОДА Валентин Резниченко, есть три пострадавших. Один из них, мужчина 58 лет, госпитализирован. Пострадали 11 многоэтажных зданий, до сорока частных домов и два детских учреждения — сад и дом творчества.

Работают аварийные бригады — после прилетов несколько тысяч людей сидят без света, повреждены водопровод и газовые трубы.

В Криворожском районе оккупанты использовали ствольную артиллерию — били по Зеленодольской громаде. В Марьянском перебита линия электроснабжения. Предварительно — без жертв и пострадавших.

россия обстреливает с оккупированной территории

Напомним, обстрелы Никополя оккупанты ведут прикрываясь Запорожской атомной станцией — они стянули технику к ней, зная, что украинские военные будут опасаться стрелять по ядерному объекту.

Накануне враг открыл огонь по самому объекту, пытаясь обвинить Украину в провокациях, а также появлялись сообщения об обстреле Энергодара с территории ЗАЭС. В результате обстрелов повреждена часть оборудования и есть радиационные риски.