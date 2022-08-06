У Зеленского подтвердили, что Украина получила самолеты от европейской страны

Украина благодарна Северной Македонии за военную помощь

В Офисе президента подтвердили информацию о том, что Северная Македония передала Украине боевые самолеты и выразили благодарность за это.

Как сообщил в своем Твиттер советник главы ОПУ Михаил Подоляк, европейская страна помогла не только передачей самолетов, но также и поставкой танков.

"Друг познается в беде. Неважно, какого размера твоя страна или объем ВВП, важно какое у тебя сердце. Много народов сегодня проявляют больше мужества, чем половина G20", — написал он.

В своем посте он подтвердил информацию о том, что Северная Македония передала Украине боевые самолеты, а также отметил, что наша страна этого никогда не забудет.

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Как сообщалось ранее, информация о том, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовика Су-25 появилась в СМИ 4 августа. Примечательно, что эти самолеты были куплены у Украины в 2001 году для борьбы с албанскими сепаратистами за 4 миллиона евро. Самолеты сделали несколько боевых вылетов, но в 2004 году их законсервировали и больше не использовали.

Стоит отметить, что в конце июля также появилась информация, что Северная Македония также бесплатно передает Украине свои танки Т-72.