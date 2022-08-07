Amnesty International извинилась перед Украиной, но очень странно

В организации также заявили, что не оправдывают действия россии

Международная правозащитная организация Amnesty International принесла извинения Украине за свой скандальный отчет, но от своих выводов отказываться не планирует.

Как сообщили представители Amnesty International в комментарии агентству Reuters, они сожалеют о причиненных "страданиях и гневе", которые последовали за публикацией отчета от 4 августа.

Там отметили, что главным приоритетом организации является защита гражданских лиц и это являлось единственной причиной публикации скандального отчета.

"Хотя мы полностью придерживаемся своих выводов, мы сожалеем о причиненной боли", — отмечается в заявлении AI.

При этом там отметили, что обнаружили позиции ВСУ неподалеку гражданских объектов в 19 населенных пунктах, но при этом не стали возлагать на них ответственность за нарушения, совершенные россиянами. Также там не стали утверждать, что украинские силы не предпринимают необходимых мер безопасности в других частях страны.

"Никакие задокументированные нами действия украинских сил никоим образом не оправдывают нарушения со стороны россии", — говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее, скандальный документ о том, что ВСУ якобы подвергают опасности украинцев, возмутил не только жителей Украины и президента Владимира Зеленского, но также был раскритикован послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Кроме того, дело дошло даже до того, что руководительница украинского подразделения Amnesty International Оксана Покальчук уволилась с должности.