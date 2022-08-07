Сразу в нескольких областях Украины сообщают о взрывах: что известно

Воздушная тревога была объявлена после того, как произошли взрывы

В ряде областей Украины прозвучала серия взрывов, после которых прозвучали сигналы воздушной тревоги

Местные телеграм-каналы сообщили, что взрывы слышали в Виннице, Кременчуге, Умани, Хмельницкой и Кировоградской областях.

Отмечается, что сирены первыми включились по Винницкой области, а до этого в облцентре были слышны по меньшей мере три взрыва.

После этого информация о взрывах поступила из Умани, Кременчуга.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий отметил, что в городе был слышен "звук похожий на взрыв", однако отметил, что сообщений о чрезвычайных ситуациях в городе не поступало.

Другой официальной информации пока не поступало, однако после этого воздушная тревога была включена практически по всей территории Украины.

upd: позже появилась информация о том, что в Кропивницком и области информация о взрывах не подтвердилась.

Как сообщалось ранее, оккупанты 5 и 6 августа наносили удары по площадке Запорожской АЭС непосредственно возле реакторов и хранилища отработанного ядерного топлива. Оккупанты серьезно повредили азотно-кислородную станцию и объединенный дополнительный корпус.