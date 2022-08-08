Еще одна страна Европы направит своих военных инструкторов для обучения украинских солдат

Цель отправки инструкторов в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал

Швеция, как ранее Канада, приняла решение направить в Великобританию своих военнослужащих, которые будут проводить там базовую военную подготовку украинцев.

Об этом сообщает пресс-служба шведского правительства в воскресенье, 7 августа.

"Правительство решило, что Вооруженные силы Швеции направят в Великобританию инструкторов для прохождения базовой военной подготовки граждан Украины, чтобы они могли служить в Вооруженных силах Украины. Цель состоит в том, чтобы Украина могла поддерживать и укреплять свой оборонный потенциал", — говорится в сообщении.

В шведском правительстве отметили, что инициатива предложить украинским гражданам базовую военную подготовку исходит от Великобритании, которая пригласила другие страны-партнеры из Объединенного экспедиционного корпуса (JEF) и Канаду внести свой вклад.

Правительство Швеции решило, что страна будет способствовать обучению украинских солдат и как итог в период с 12 августа по 31 декабря 2022 года Вооруженные силы Швеции направят в Великобританию до 120 инструкторов для проведения базовой военной подготовки граждан Украины, разделенной на несколько учебных курсов.

"Война россии против Украины продолжается уже более пяти месяцев, и чрезвычайно важно, чтобы остальной мир продолжал поддерживать Украину в ее борьбе за суверенитет и самоопределение. Важно, что Швеция является частью этих усилий, а шведские инструкторы будут способствовать укреплению обороноспособности Украины", — приводит пресс-служба слова министра обороны Петера Хультквиста.

При этом в информации отмечается, что максимум 60 шведских инструкторов будут находиться в Великобритании одновременно.

"Шведская часть тренировочной программы начнется, как только это станет практически возможным", — добавили в правительстве.

Как сообщалось, в середине июня во время визита в Киев премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил программу подготовки для украинских военных в его стране.