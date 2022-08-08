300 млн гривен госдолга Украины в руки российских компаний – фирма миллиардера из рф финансирует оккупантов

СБУ считает, что российско-казахский миллиардер заработал в Украине сотни миллионов гривен для россии

Несмотря на кровавую агрессию, развязанную рф против Украины, на территории нашей страны остаются компании, которые работают одновременно и в стране-оккупанте, и помогают его компаниям ставить нашу страну в экономическую зависимость.

300 миллионов гривен украинского долга на финансирование террористов

Так, как сообщают СМИ, еще в марте 2022 года СБУ было открыто уголовное производство в отношении компании "Фридом Финанс Украина".

По версии СБУ, с 2019 по 2021 годы компания помогала покупать российским коммерческим структурам значительные пакеты государственных облигаций Украины. Речь шла о 300 миллионах гривен.

"Часть незаконно полученных денежных средств может быть использована для финансирования деятельности пророссийских структур и террористических организаций т. н. НВФ "ДНР/ЛНР", — гласит судебный документ.

СБУ считает что компания финансирует терроризм

Сперва счета компании были арестованы, но в конце июня арест был снят по ходатайству адвокатов компании для оплаты труда работников фирмы, с тех пор движения по данному уголовному производству в суде нет.

Российский миллиардер казахского происхождения

"Украинское" название не должно смущать, ведь речь идет об украинском подразделении корпорации "Фридом финанс", которая хотя и базируется в штате Невада, США и входит в состав Freedom Holdings, на деле имеет российские корни.

Об этом говорит даже регистрация в штате Невада с его знаменитым Лас-Вегасом – налоговые льготы привлекают в этот штат любителей уклониться от налогов, но приобрести респектабельную американскую прописку.

На деле владельцем "американской" компании является 34-летний уроженец Москвы, в настоящее время казахский гражданин Тимур Турлов, чье состояние оценивается в 2,4 млрд дол. США, в число которых входит более 72% акций Freedom Holdings.

Тимур Турлов

Зарегистрировав свой бизнес в США, Турлов тем самым приобрел некую респектабельность и получил доступ к американскому фондовому рынку, а в 2017 году пришел в Украину, купив финансовую компанию "Укранет", ставшей затем ООО "Фридом Финанс Украина".

Любопытно, что сам Турлов еще в 2011 году предпочел уехать из россии и поселился в Казахстане, однако от российского гражданства не отказался.

Владелец исправился?

Попытка усидеть на двух стульях завершилась лишь 1 июня 2022 года, когда было заявлено, что Freedom Holdings уходит из рф. Правда, если верить заявлениям самого миллиардера российским СМИ, выглядеть это должно было довольно странно, ведь российские активы компании Турлов собирается купить сам для их дальнейшей продажи топ-менеджменту. Но будет ли это продажа или просто оформление собственности на подставных лиц – неизвестно.

Еще через 9 дней, 10 июня, Турлов заявил, что отказался от российского гражданства и является гражданином Казахстана. Возможно, в Шевченковском райсуде Киева решили, что миллиардер "исправился", и потому 22 июня разблокировали счета "Фридом Финанс Украина".

Вообще, "Фридом Финанс Украина" далеко не единственная компания, которая во время российской агрессии пыталась работать и на украинском, и на российском рынках. Также этим занимаются украинские букмекеры, в частности, компания Favbet одной рукой помогает ВСУ, а другой – не брезгует принимать ставки у российских клиентов.