До 10 раз меньше российских: Подоляк озвучил ежедневные потери Украины

ВСУ уже приспособились к однообразной тактике россиян

На фоне сообщений Генштаба о том, что россияне стали терять по 300 человек в день – по крайней мере такие данные называются за 9 августа – 167 день войны, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал цифры потерь ВСУ. И разница поражает.

В интервью BBC он прокомментировал собственные слова от начала июня, когда заявил, что Украина ежедневно теряет от 100 до 200 человек убитыми. А также заявление министра обороны Алексея Резникова о том, что сейчас потери значительно сократились. Подоляк отметил, что сейчас ВСУ теряют в 2,5-3 раза меньше людей. "Я думаю, что где-то 30-50 человек. Но опять же нам говорить об этом не совсем корректно. Корректнее, когда конкретные цифры, сколько погибает людей, даст Генеральный штаб ВСУ", — отметил советник главы ОП. То есть по сравнению с россиянами украинская армия теряет от 6 до 10 раз меньше людей убитыми.

Такое существенное сокращение числа погибших Подоляк объяснил изменением хода боевых действий. "Тогда был переход на второй этап войны, начиналась большая артиллерийская позиционная война, когда наши позиции буквально засыпали снарядами разных калибров, и это, безусловно, увеличивало количество наших потерь", — сказал он. Этот перелом советник главы ОП объяснил тремя факторами – успешным уничтожением логистических центров российской армии при помощи наших РСЗО, передислокацией россиян по всей линии фронта и тем, что ВСУ успели приспособиться к тактике оккупантов и перейти к более эффективной обороне.

Читайте также: Категория Блоги/мнения О чем говорят данные о выводе из Украины на восстановление боеспособности российских БТГр Военный обозреватель и блоггер Александр Коваленко (известный также как "Злой одессит") о показателе потерь оккупантов в Украине:

Как сообщал "Телеграф", россияне массово теряют на поле боя не только рядовой состав своей армии – в Украине гибнет немало российских генералов. А кто не погибает, тех нередко увольняют за провалы.