Взрывы в Новофедоровке: где находится поселок и аэропорт, карта и новые подробности

Поселок некоторое время носил кодовое название Саки-4 из-за военного аэродрома поблизости

Поселок Новофедоровка прославился 9 августа 2022 через мощные и многочисленные "бавовны", которые случились там посреди дня. Однако не все представляют, где оно находится и почему именно там произошел такой инцидент.

Новофедоровка – это поселок городского типа в Сакском районе оккупированной россиянами Автономной республики Крым, Украина в западной части Крымского полуострова. Он находится на южном берегу Сакского озера и является курортным городком с выходом к Черному морю.

Впрочем, еще чуть южнее Новофедоровки – через озеро Кызыл-Яр находится важный военный объект, из-за которого городок некоторое время назывался Саки-4. А именно полигон взлетно-посадочных систем "Нитка". Он был построен при СССР для отработки летчиками палубной авиации техники взлета и посадки самолета на палубу авианосца.

Российские телеграм-каналы сообщают, что сейчас там базируется 43-й истребительный авиационный полк воздушно-космических сил россии. Основную часть его самолетов составляют истребители Су-30, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. На спутниковых картах Google Maps можно увидеть их на взлетной полосе аэродрома.

Известно, что оккупационные власти Сакского района уже объявили эвакуацию из Новофедоровки. Люди и сами убегают оттуда на собственных авто и уже образовали пробку на выезде.

Между тем, российское министерство обороны утверждает, что ничего страшного на аэродроме не происходит – прямо на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. От взрыва, утверждают оккупанты, никто не пострадал, не получила повреждений и авиационная техника. Тем временем очевидцы зафиксировали целую колонну скорых, ехавших в направлении аэродрома.

Аналитик по открытым данным (OSINT) Оливер Александр сообщил, что видео с места происшествия свидетельствуют – на аэродроме возле Новофедоровки взорвалось по меньшей мере два склада с боекомплектом.

Между тем, сервис уведомлений о воздушных тревогах в Украине Alerts.in.ua иронично сообщил, что в Крыму, отмеченном, как зона, из которой нет данных, СМИ передали о взрывах.

Как сообщал "Телеграф", подобным образом погиб флагман черноморского флота рф, ракетный крейсер "Москва". Официальной версией от россиян был пожар на борту, в результате чего сдетонировал боекомлект. В то время как ВСУ сообщали, что атаковали корабль ракетами "Нептун". Россияне также врали, что жертв на "Москве" почти не было, но в августе родителям срочников, проходивших службу на крейсере, начали приходить похоронки.