Людей кот наплакал: как выглядят пляжи Новофедоровки после мощной "бавовны" на аэродроме (фото)

Жители крымского полуострова впервые почувствовали, что такое война в Украине

Во вторник, 9 августа, на территории оккупированного россией полуострова Крым произошла серия взрывов на военном аэродроме, расположенном вблизи курортного поселка Новофедоровка. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк армии россии, который был привлечен к участию в так называемой "военной спецоперации". В первые же минуты после взрывов, большинство отдыхающих бросилось наутек. На выезде образовались большие очереди, люди, опасаясь дальнейших ракетных ударов наспех покидали место отдыха. Теперь пляжи Новофедоровки большим количеством туристов похвастаться не могут, ведь после случившегося их там стало значительно меньше.

Как можно увидеть на кадрах камер видеонаблюдения, которые расположены на пляжах, вопрос безопасности стал гораздо важнее для крымчан, чем приятный отдых на берегу моря. Количество отдыхающих там уменьшилось в несколько раз: на шезлонгах людей практически нет, всего несколько десятков смельчаков загорают вблизи воды. Торговля на пляже также частично приостановлена.

Пляжах в Новофедоровке значительно уменьшилось количество отдыхающих

Стоит напомнить, что, несмотря на всевозможные отговорки российских пропагандистов, отрицающих значительные последствия взрывов, в сети распространяются фотографии и видео, на которых четко видно, какие разрушения испытали аэродром и все, что находится вблизи него. Из-за взрывов на месте удара полностью уничтожены десятки самолетов, подавляющее большинство автомобилей, припаркованных на парковке возле аэродрома, полностью сгорело, в жилых домах повылетали окна.

Как сообщали пророссийские власти оккупированного полуострова, количество пострадавших людей в результате удара достигло 9 человек, однако, согласно предположениям украинцев, которые зафиксировали целую колонну скорых, что ехала в направлении аэродрома, вероятнее всего, гораздо больше.

Стоит также отметить, что украинская сторона причастности к взрывам на аэродроме в оккупированном россиянами Крыму не подтверждает. В то же время в Генеральном штабе Вооруженных сил ранее саркастически пошутили по поводу трагических последствий "курения" в неположенных местах.

Ранее Телеграф также сообщал, что серия взрывов в Новофедоровке стала поводом для шуток в сети.