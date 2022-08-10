Генерал Маломуж: главные выводы о взрывах в Новофедоровке и их последствиях

Взрывы в Новофедоровке — это не только подрыв россиян в смысле обороны, но и подрыв авторитета вооруженных сил рф и даже самого путина

Взрывы в оккупированном Крыму неподалеку от села Новофедоровка (Сакский район), происшедшие 9 августа в районе военного аэродрома и складов с боеприпасами россиян, стали самой обсуждаемой темой последних суток. Выдвигаются разные версии происшествия, обсуждается вероятность ударов ВСУ по Крымскому (Керченскому) мосту.

Своими выводами о происшедшем с "Телеграфом" поделился генерал армии, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Похоже на действия спецслужб

"Нет стопроцентных данных о причинах этих взрывов, – отмечает генерал Маломуж. – Но рассмотрим наиболее вероятные версии".

По его словам, одна из таких – человеческий фактор.

"Возможно, целенаправленный, задействованный в процессе спецоперации. Речь о действиях спецслужб Украины или западных. С использованием агентуры, которая подготовила несколько взрывов. А их было именно несколько, не в одном месте, как пытается рассказывать рф, выдавая происшествие за нарушение неких технологических норм или правил пожарной безопасности", – подчеркивает эксперт.

Впрочем, в разряд всё того же человеческого фактора можно отнести и чрезвычайную халатность россиян. Но вероятность этого, всё же, мала, считает Николай Маломуж.

Он акцентирует, что уничтожено хранилище боеприпасов, которое не просто поджечь. Тем более, что они охраняются.

"От окурка такие склады не взрываются. Тут нужны мощные подрывные средства. Именно поэтому я говорю о вероятности проведения диверсионной операции", – поясняет генерал.

Вторая возможная причина, на которую указывает в своем материале издание The New York Times со ссылкой на неназванного представителя Минобороны Украины, что удар по Новофедоровке был нанесен с использованием украинских ракетных средств.

"Вряд ли случайный материал, где отметается вероятность, что в ход были пущены американские вооружения, – чтобы не провоцировать рф. При этом средства объективного контроля, космического, разных стран, не только россии, версию ракетного удара не подтверждают. Есть космическая разведка, радиотехническая, тактическая, визуальная. Хоть одна бы да заметила, если бы речь шла именно о ракетах. Да и простые граждане, находившиеся на пляжах Новофедоровки и не только, в радиусе действия, заметили бы пролет ракет в том направлении", – аргументирует Николай Маломуж.

Подрыв российской обороны и остатков авторитета

Российская сторона, безусловно, заинтересована в том, чтобы эту тему не раскручивать. Ведь взрывы на военном аэродроме в районе Новофедоровки демонстрируют либо слабость российской системы ПВО (если это было всё же ракетный удар), либо слабость в целом системы безопасности (если речь о диверсии). В общем же – слабозащищенность такого важного для рф направления как Крым.

"Это не только подрыв россиян в смысле обороны, но и подрыв авторитета вооруженных сил рф как таковых, – уверен экс-глава Внешней разведки Украины. – Всё это имеет мощный морально-психологический эффект. Если окажется, что против рф в данном случае действовала Украина или некая третья страна, то колоссально подрываются остатки авторитета президента путина, министра обороны шойгу, всей военной машины страны-агрессора".

По словам генерала, мы уже видим реакцию "понаехавших" в Крым. Понимая вероятность если не скорой украинской операции по освобождению полуострова и Севастополя, то ракетных ударов, часть людей бежала оттуда по Керченскому мосту.

Ну и в самой рф возникло много вопросов – как же так случилось? Что же произошло? Где "рванет" дальше? И, независимо от причин взрывов в Сакском районе, рф нанесен серьезный военно-политический урон.

"Но не менее важен и моральный аспект, – акцентирует Николай Маломуж. – Попытки российской пропаганды оправдывать ситуацию тем, что "Украина тут ни при чём", не способны развеять сомнения. Часть россиян откровенно перепуганы. Особенно те, что незаконно находятся в Крыму с 2014 года".

Генерал считает логичным, что официальные украинские лица не подтверждают причастность ВСУ к происшедшему в Новофедоровке. Тем самым, поясняет он, мы не провоцируем россию на открытые ответные удары ракетными средствами (особенно по большим городам, включая Киев).

"Зато мы прекрасно используем ситуацию в свою пользу в информационном поле, – отмечает Николай Маломуж. – Демонстрируя все последствия этого удара по рф. Сейчас очень важно создать мощный информационный фон, подчеркивая, что россия теряет силы и средства даже там, где чувствовала себя в безопасности. Акцентируя, что под ударом – аэродромы, с которых поднимают самолеты для ракетных ударов по Украине. Что противник в очередной раз показывает свою небоеспособность, неумение эффективно использовать и охранять военную технику и боеприпасы".

Крымский мост – под прицелом

Важно и то, продолжает генерал, что западные союзники заявили – при любом раскладе они поддерживают Украину.

"На Западе дали понять, что мы имеем право наносить удары по любым объектам, откуда идут атаки на нашу страну. Так что вскоре может достаться центрам размещения "Искандеров", морским судам, обстреливающим нас "Калибрами". Пока речь идет об украинских территориях (неотъемлемой частью которых является и Крым). А в будущем, не исключено, что мы сможет атаковать и объекты на территории рф или Беларуси, откуда по нам бьют ракетами", – подчеркивает Николай Маломуж.

И, конечно, отмечает он, взрывы в Новофедоровке актуализировали вопросы гипотетических ударов по Крымскому (Керченскому) мосту.

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"У россиян явная обеспокоенность по этому поводу. Они боятся, что мост может стать очередной целью для удара. В результате будут отрезаны пути поставки военной техники, вооружения и боеприпасов в оккупированные регионы Украины. А также – лишены возможных путей отступления сами россияне, заселившие Крым, или крымчане, занявшие пророссийские позиции. И, конечно, военных рф. Это тоже серьезный фактор психологического воздействия на россиян, – акцентирует генерал. – Предполагаю, что в ближайшее время массированного удара по Крымскому мосту не будет. Но потенциально – он под прицелом. Особенно в случае проведения масштабных наступательных операций ВСУ на юге".