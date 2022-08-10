От самолетов остались лишь пятна гари: в сети показали спутниковые снимки "бавовны" в Новофедоровке

Точное количество уничтоженной техники остается неизвестным

В сети показали спутниковые снимки того, что осталось от российской военной техники, которая находилась на аэродроме в Новофедоровке, что в оккупированном Крыму

Соответствующими кадрами поделился пользователь сети под никнеймом Kriegsforscher, который выложил фото, снятые незадолго до взрыва и после него.

"Позвольте я буду первым. И да, что делает ПВО?", — написал он в своем посте.

На фото можно заметить несколько единиц того, что осталось от вражеской авиации, однако точное количество уничтоженной там техники остается неизвестным. Согласно примерным оценкам там могли находиться десяток-другой самолетов и несколько вертолетов.

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Как сообщалось ранее, о взрывах в Новофедоровке стало известно днем 9 августа, однако власти Украины так и не подтвердили того, что взрыв произошел вследствие ударов со стороны ВСУ.

В Генштабе же и вовсе с иронией отметили, что на подобных объектах "курить запрещено". Причастность ВСУ также отвергают и в россии, там говорят, что взрыв произошел из-за нарушения правил пожарной безопасности.

Примечательно, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии для СМИ тоже заявил, что ВСУ к взрыву отношения не имеют