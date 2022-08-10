В Донецке на пивзаводе произошел мощный взрыв: начался пожар, сообщают об утечке аммиака (видео)

Сообщается об утечке аммиака, однако подтвердить это невозможно

В оккупированном Донецке произошел мощный взрыв на пивном заводе, вследствие чего якобы произошла утечка аммиака.

Как сообщают в местных телеграм-каналах, взрыв произошел в Калининском районе города якобы вследствие обстрела, отмечается, что в округе ощущается сильная вонь.

Также там сообщают, что вследствие взрыва был поврежден аммиакопровод, после чего произошла утечка аммиака, который может распространиться в радиусе до двух километров. Местных жителей уже предупредили о том, что надо делать для недопущения отравления этим веществом.

Действительно ли в Донецке произошла утечка ядовитого вещества в настоящее время неизвестно, однако в сети появилось видео, на котором мужчина сообщил, что находится прямо неподалеку от места взрыва. Он рассказал, что на месте ощущается "невыносимая вонь", а также, что "все вокруг ходят в противогазах". Впрочем, на видео видно, что остальные собравшиеся там люди особого дискомфорта не испытывают.

Стоит отметить, что в Донецке вблизи пивзавода располагалась база российских оккупантов и склад топлива, вероятно, именно там и возникло возгорание.

Напомним, в последнее время российская пропаганда часто сообщает о взрывах в Донецке, однако некоторые ролики о якобы обстрелах со стороны ВСУ снимаются совсем топорно.