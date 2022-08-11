"Похожи на HIMARS": Британия даст Украине дополнительные РСЗО

В Британии довольны тем, как ВСУ используют предоставленное оружие

Великобритания подтвердила, что намерена передать Украины дополнительные РСЗО, "которые похожи на HIMARS", и значительное количество снарядов к ним.

Как сообщает BBC, об этом сообщил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес во время международной конференции в Копенгагене, на которой обсуждаются вопросы поддержки Украины.

Хоть Уоллес и не говорил, какие именно РСЗО будут переданы, но очевидно, что он имел в виду установки M270 MLRS, которые являются более тяжелой версией HIMARS, но используют те же ракеты, способные поражать цели на расстоянии в 80 километров.

Он отметил, что Британия уже передала Украине три установки этого типа и намерена передать еще три.

При этом Уоллес отметил, что бойцы ВСУ доказали, что способны более эффективно определять, какие цели поражать, чтобы у них не заканчивались быстро боеприпасы. По его словам, это является частью перехода Украины от старого советского вооружения к более новому оружию стандарта НАТО.

"Британия и международное сообщество остаются против этой незаконной войны и будут стоять бок о бок, оказывая оборонную военную помощь Украине, чтобы помочь ей защититься от вторжения путина", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 9 августа США заявили о выделении нового пакета военной помощи в размере 1 миллиарда долларов. В нем будут дополнительные ракеты к HIMARS, но не будет дополнительных РСЗО.

В Пентагоне отметили, что это не те установки, которых требуются сотни для достижения поставленных задач.